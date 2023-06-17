قائمة أحمد الوكيل تحسم مقاعد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية

انتهت أنتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية للمنافسة على 9 مقاعد عضوية بالانتخاب في الدورة الأنتخابية التي تمتد في الفترة بين 2023 و2027، بفوز أعضاء قائمة “ معاً لإستمرار العطاء” برئاسة أحمد الوكيل بكامل أعضائها .

وتضم قائمة “ معاً لإستمرار العطاء” أعضاء مجلس أدارة الغرفة فى تشكيلها المنتهى وعلى رأسها أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارية إسكندرية ، و “أحمد حسن شركس نائب أول رئيس الغرفة ، محمد المازني أمين صندوق الغرفة، أحمد صقر نائب ثانى رئيس الغرفة ، شريف بقطر، عمرو مصيلحي، محمد حفني ، بالإضافة إلى كلاً من محمد فتح الله، عمر الغنيمي .

أعلن مدحت عادل حجاج رئيس لجنة الانتخابات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية عن فوز 9 مرشحين من أصل 11 مرشحًا تقدموا للمنافسة على 9 مقاعد لعضوية مجلس إدارة الغرفة لدورة 2023-2027م.

وهم كل من: حيث جاء فى المركز الأول بأعلى الأصوات أحمد الوكيل وحصل على ٩٥٦ صوت ، وتلاه عمرو مصيلحي من حيث عدد الأصوات بواقع ٩٥٠ صوت ، حل ثالثاً من حيث عدد الأصوات أحمد صقر بواقع ٩٤٥ صوت ، بينما حصل محمد فتح الله ٩٤١ صوت .

وجاء ياسر المناويشي خامساً من حيث عدد الأصوات حيث حصل على ٩٣٨ صوت ، فيما حصل أحمد حسن على ٩٣٦ صوت ، وكذلك عمر الغنيمي على ٩٣٦ صوت ، وحصل محمد حفني على ٩٢٩ صوت، فيما حصل شريف بقطر ٩١٥ صوت .

بينما حصل المرشحان حازم المنوفي على ١٠٢ صوت وإبراهيم أبو الحسن على ١٠١ صوت.

جاء إجمالي الأصوات الصحيحة ٩٦١ صوتًا والأصوات الباطلة ٦٩ صوتًا، وإجمالي الأصوات ١٠٣٠ صوتًا.

ويبلغ عدد اللجان الأنتخابية فى الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية 10 لجان إنتخابية ويبلغ عدد الناخبين 44 الف و364 ناخباً وتجري الأنتخابات بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية .

وكانت المنافسة الأنتخابية فى هذه الدورة تدور بين 11 مرشح للمنافسة على 9 مقاعد حيث تضم قائمة معاً لإستمرار العطاء 9 مرشحين منهم ، بالإضافة إلى مرشحان فرديين وهما إبراهيم محمد ابو الحسن عبد الرحمن ، و حازم مصطفي السيد المنوفي .

ووفقاً لتلك النتيجة فسيستمر أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية فى مناصبهم مع أحتمالية إعادة تشكيل هيئة المكتب فى الدورة التي تمتد في الفترة بين 2023 و2027 .