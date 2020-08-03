قائمة أحدث أسعار هواتف أوبو خلال أغسطس

أعلنت شركة “أوبو مصر” عن أحدث أسعار هواتفها المطروحة فى السوق المحلية خلال شهر أغسطس الحالى.

قدرت أسعار هواتف أوبو «A1k» سعة (32 جيجا – رام 2 جيجا بايت) بنحو 2090 جنيهًا.

وحددت أسعار أجهزة سمارت فون «OPPO A31» سعة (64 جيجا– رام 4 جيجابايت) بقيمة 3090 جنيهًا، وسعرت موبايلات «OPPO A31» سعة (128 جيجا – رام 4 جيجا بايت) بنحو 3490 جنيها.

وتقدم شركة “أوبو مصر” هواتف “OPPO Reno 3” سعة (128 جيجا– رام 8 جيجا بايت) بسعر يصل إلى 6250 جنيهًا، وبلغت أجهزة “OPPO Reno 3 Pro” سعة (256 جيجا – رام 8 جيجا بايت) نحو 8290 جنيهًا.

وسجلت أسعار موبايلات “OPPO A52” نحو 4190 جنيهًا، وقدرت أجهزة “OPPO A92” بقيمة بلغت 4990 جنيهًا.

بحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تصدرت العلامة الصينية “أوبو” قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة فى مصر، بعدما أن استحوذت على الحصة السوقية الأكبر بنسبة بلغت 25.1% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.

وتوضح القائمة التالية أحدث قائمة سعرية لهواتف “OPPO” في مصر خلال أغسطس الحالي: