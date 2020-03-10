قائمة أحدث أسعار سيارات الميني فان خلال مارس

رصدت “المال” أسعار سيارات الميني فان سعة (7 مقاعد) في السوق المحلية خلال مارس الحالي، التي شهدت استقرارًا لمختلف العلامات التجارية مثل «شيفروليه، وسوزوكي، وبايك، وكاري، وفيكتوري»، طبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات.

وقدرت شركة المنصور للسيارات وكلاء شيفروليه، وأوبل، وMG، أسعار سيارات شيفروليه «N300» الفئة الكاملة، بقيمة 174 ألفًا و650 جنيهًا خلال الشهر الحالي.

وأكدت شركة المنصور للسيارات، أنها تتلقى الحجوزات على سيارات شيفروليه «N300» الميني فان، عبر دفع العميل مقدم 70 ألف جنيه، على أن يتم الاستلام خلال 30 يومًا.

شيفروليه فان

أسعار سوزوكي فان تستقر عند 154 ألف جنيه

استقرت أسعار سيارات سوزوكي الميني الفان سعة (7 مقاعد) في السوق المحلية عند مستوى 154 ألف جنيه.

سوزوكي الفان

154 ألف جنيه سعر كاري الميني فان

أبقت مجموعة جى بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي، ومازدا، وشيرى، وجيلى، وكارى، على أسعار سيارات كارى الميني فان «Q22» موديل 2020، عند مستوى 155 ألف جنيه خلال مارس.

كاري Q22 الفان

158 ألف جنيه سعر فيكتوري فان

أعلنت مجموعة IFG جروب- وكيل العلامات التجارية زوتي، وفيكتوري في مصر، أسعار سيارات فيكتورى «V2» الميني الفان سعة (7 راكب) موديل 2020، بقيمة 158 ألف جنيه خلال الشهر الحالي.

فيكتروي الفان

أسعار سيارات بايك الميني فان

وحددت مجموعة الحبيب للتجارة، وكيل العلامة الصينية بايك، أسعار سيارات بايك «M40» الميني فان، بقيمة 210 آلاف جنيه خلال الشهر الحالي.

بايك الفان

«شيفروليه» تقتنص 47% من مبيعات «الميني فان»

اقتنصت العلامة التجارية شيفروليه النصيب الأكبر من مبيعات سيارات الميني فان سعة (7 مقاعد)، بنسبة 47% بإجمالي بيع 243 وحدة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التي بلغت 524 مركبة خلال يناير الماضي، بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت سوزوكي في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الميني فان، مستحوذة على حصة سوقية 33% محققة بيع 174 مركبة.

وحلت العلامة التجارية فيكتورى في المرتبة الثالثة بحصة سوقية قدرها 15% مسجلة بيع 80 مركبة، تبعتها «بايك» فى المركز الرابع بحصة بلغت 4% محققة بيع 22 مركبة.

وتمركزت بريليانس فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع سيارات الميني فان مسجلة بيع مركبة واحدة فقط.