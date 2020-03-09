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قائمة أحدث أسعار سيارات البيك أب خلال مارس (صور)

سعرت شاحنات شيفروليه الدبابة الفئة الكاملة بقيمة 308.2 ألف جنيه
المال - خاص 7:36 م, الأثنين, 9 مارس 20 7:36 م, الأثنين, 9 مارس 20

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رصدت «المال» تطور أسعار سيارات البيك أب “التجارية” في السوق المحلية خلال مارس الحالي، استنادًا إلى الإحصائيات الصادرة عن الوكلاء المحليين.

استقرت أسعار سيارات شيفروليه الدبابة الفئة الأولى “شاسية” عند 278.7 ألف جنيه خلال الشهر الحالي.

وقُدرت أسعار سيارات البيك أب شيفروليه الدبابة الفئة الثانية “صندوق” بنحو 279.2 ألف جنيه، وسُعرت الفئة الثالثة “الكاملة” بقيمة 308 آلاف و250 جنيهًا.

أعلنت شركة المنصور للسيارات تلقّيها الحجوزات على سيارات شيفروليه البيد أب “الدبابة” بمختلف فئاتها، عبر دفع العميل مقدم 100 ألف جنيه، على أن يتم التسلم خلال 30 يومًا.

شيفروليه الدبابة
شيفروليه الدبابة

أسعار سيارات نيسان البيك أب

أبقت شركة نيسان موتورز إيجيبت على أسعار السيارات التجارية “البيك أب” الدابل كابينة” فئة “الباور + مكيف”، عند 360 ألف جنيه خلال مارس.

نيسان البيك أب الدابل كابينة
نيسان البيك أب

وحددت أسعار سيارات نيسان البيك أب- الكابينة المفردة فئة “باور” بقيمة 256.5 ألف جنيه، فيما سُعرت فئة “باور+ تكييف” بنحو 262.5 ألف جنيه.

نيسان البيك أب الكابينة المفردة
نيسان البيك أب

أسعار تويوتا هايلوكس

استقرت أسعار سيارات تويوتا “هايلوکس” الفئة الأولى- عند مستوى 465 ألف جنيه خلال الشهر الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة تويوتا إيجيبت- وكيل العلامة اليابانية في مصر.

وبلغت أسعار سيارات البيك اب تويوتا “هايلوكس” الفئة الثانية نحو 480 ألف جنيه.

سيارات البيك أب تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

«شيفروليه الدبابة» تستحوذ على 77% من مبيعات شاحنات البيك أب

استحوذت شيفروليه «الدبابة» على النصيب الأكبر من مبيعات تلك شاحنات البيك أب بنسبة بلغت 77%، بعد أن حققت بيع 1509 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التي بلغت 1962 مركبة خلال يناير الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت تويوتا هايلوكس البيك اب في المرتبة الثانية بقائمة الشاحنات الأكثر مبيعًا من فئة “البيك أب”، مستحوذة على حصة سوقية 7%، بإجمالي بيع 132 مركبة.

وحلّت نيسان البيك أب الكابينة المفردة “s /c” في المرتبة الثالثة، بعد أن اقتنصت حصة سوقية 11% مسجلة بيع 223 سيارة.

وجاءت نيسان البيك أب الدبل كابينة “D /C” في المرتبة الرابعة بقائمة شاحنات البيك أب الأكثر مبيعًا، بحصة سوقية 5%، بعد أن تمكنت من بيع 98 وحدة خلال يناير الماضي.

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بقلم المال - خاص

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