قائمة أحدث أسعار سيارات البيك أب خلال أغسطس

تنشر “المال” أسعار سيارات البيك أب “التجارية” لمختلف العلامات التجارية المطروحة في السوق المحلية، ومنها «شيفروليه، ونيسان، وتويوتا، وJMC»، خلال شهر أغسطس الحالى، وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء المحليين.

أسعار شيفروليه الدبابة

قدرت شركة “المنصور للسيارات“- الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي” فى مصر، أسعار سيارات شيفروليه “الدبابة” موديل 2021 “الدبابة” الفئة الأولى “شاسية” بنحو 283.7 ألف جنيه.

وحددت أسعار سيارات شيفروليه الدبابة الفئة الثانية “صندوق” بقيمة بلغت 284.2 ألف جنيه، وسعرت الفئة الكاملة «باور+ سنتر+ تكييف» بنحو 313.2 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وتقدم شركة «المنصور للسيارات» مجموعة من الكماليات الإضافية، ومنها «شاشة داخلية Touch، وبلوتوث، ومكبر صوت، ومدخل بيانات USB، وكاميرا خلفية» التى يمكن تزويدها فى سيارات شيفروليه «البيك أب– الدبابة» بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه.

وأعلنت الشركة عن تلقيها الحجوزات على سيارات شيفروليه “الدبابة” – موديل 2021- عبر دفع العميل مقدم يصل إلى 150 ألف جنيه، على أن يتم التسيلم خلال مدة زمنية تتراوح بين 30 إلى 45 يومًا.

شيفروليه الدبابة

أسعار سيارات نيسان البيك أب

وأبقت شركة “نيسان موتور إيجيبت”، على أسعار سيارات نيسان البيك أب -“الدابل كابينة”- فئة (الباور+ مكيف) عند مستوى 360 ألف جنيه خلال أغسطس الحالي.

واستقرت أسعار نيسان البيك أب-الكابينة المفردة- فئة (باور) عند 256.5 ألف جنيه، وسعرت فئة (باور+ تكييف) بقيمة بلغت 263.5 ألف جنيه فى السوق المحلية.

نيسان البيك أب

أسعار تويوتا هايلوكس البيك أب

حددت شركة “تويوتا ايجيبت”- الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر، أسعار سيارات “تويوتا هايلوکس” بقيمة بلغت 465 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال الشهر الحالى.

تويوتا هايلوكس

أسعار سيارات JMC البيك أب

أعلنت شركة توزيع وسائل النقل “TVD غبور والغلبان”- الموزع الحصرى لسيارات JMC التجارية فى مصر، أسعار سيارات “JMC Boarding N396 – البيك اب”- بقيمة تتراوح بين 196.9 و199.9 ألف جنيه لمختلف الفئات فى السوق المحلية.