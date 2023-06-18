قائمة أبناء مطروح تحصد المقاعد الـ 7 لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة

انتهت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح بفوز كامل قائمة أبناء مطروح مقاعد مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح السبع لدورة 2023 – 2027، وذلك بعد تنافس بين 14 مرشحا موزعين على قائمتين انتخابيتين.

وفاز بهذه الانتخابات كل من سليمان على عبد الواحد، مختار جبريل علي، جمال عبد السلام محمد حماد ، حسن عبد المقصود قدورة دريزه، منعم فؤاد محمد كويله، فضل جمعة عبد الشفيع، أحمد محمد الدسوقى من قائمة أبناء مطروح.

بينما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بمطروح، حصول جمال عبدالسلام محمد حماد، على 423 صوتا، وحسن عبدالمقصود قدورة دريزة، حصل على 411 صوتا، وفضل جمعة عبدالشفيع، حصل على 402 صوت.

وأما مختار جبريل على، فقد حصل على 370 صوتا، وسليمان على عبدالواحد، حصل على 362 صوتا، وأحمد محمد الدسوقي، حصل على 354 صوتا، ومنعم فؤاد محمد كويلة، حصل على 334.

وتبلغ عدد اللجان الانتخابية فى الغرفة التجارية لمحافظة مطروح لجنة واحدة فقط وبينما يبلغ عدد الناخبين الفان و961 ناخبا ويكون مقر الانتخابات بمقر الغرفة التجارية بمطروح.

وشهدت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح خلال الدورة الجديدة المقبلة الممتدة لأربع سنوات منافسة بين عدد 14 مرشحاً بعد إنسحاب مرشحان من العملية الأنتخابية .

وتشهد المعركة الأنتخابية فى المنافسة على الفوز بـ 7 مقاعد لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح لدورة 2023 – 2027 تنافس بين 14 مرشحاً موزعين على قائمتين انتخابيتين.

وتضم القائمة الأولى التى تطلق على نفسها قائمة أبناء مطروح 7 مرشحين وتضم كلاً من سليمان على عبد الواحد ، مختار جبريل على، جمال عبد السلام محمد حماد ، حسن عبد المقصود قدورة دريزه ، منعم فؤاد محمد كويله ، فضل جمعة عبدالشفيع، أحمد محمد الدسوقى.

بينما تضم القائمة الثانية والتى تطلق على نفسها قائمة المستقبل 7 مرشحين وتضم كلاً من أنور يونس رحيم ، ربيع محمد يونس ، محروس أيوب محروس ، عصام ربيع محمد يونس ، ابراهيم رقيق ميمون ، ، محسن عدلى عبد الحميد مرسى ، عوام عبد الحكيم عثمان.