قائد المنطقة الشمالية: رفع مستوى الفقير يحفظ للغنى أمنه واستقراره

معتز محمودقال اللواء أركان حرب على عادل عشماوى، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، إن رفع مستوى الفقير يحفظ للغنى أمنه واستقراره فى عمله.وأضاف، خلال مشاركته فى احتفالية مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية لتكريم عدد من رجال الأعمال والشركات التى أسهمت فى تنمية المجتمع السكندري، أن هناك ضغوطًا

معتز محمود

قال اللواء أركان حرب على عادل عشماوى، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، إن رفع مستوى الفقير يحفظ للغنى أمنه واستقراره فى عمله.

وأضاف، خلال مشاركته فى احتفالية مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية لتكريم عدد من رجال الأعمال والشركات التى أسهمت فى تنمية المجتمع السكندري، أن هناك ضغوطًا على قيادة المنطقة من القيادة السياسية للاهتمام بمدينة الإسكندرية؛ لأن هناك قناعة بأن استقرارها وعودتها إلى جمالها سيعمل على استقرار جمهورية مصر العربية.

وأكد قائد المنطقة الشمالية العسكرية أن الكل يعلم أننا لم نكلف خزانة الدولة فى مشروع غيط العنب أى مبالغ، ووفّرنا بها كل احتياجات المواطنين,

وأشار عشماوى إلى أن مرحلة بشاير الخير 1 فى غيط العنب تم فيها إنشاء 1632 وحدة سكنية، لافتًا إلى أن معالجة مشكلة الفقير حفاظ على الغنى ولذلك أخذنا على عاتقنا مساعدة هذا الشعب.