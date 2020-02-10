قائد القيادة المركزية الأمريكية: العلاقات العسكرية مع مصر تحظى بأهمية شديدة (فيديو)

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية جنرال كينيث ماكينزي أن العلاقات العسكرية مع مصر تحظى بأهمية شديدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية جنرال كينيث ماكينزي أن العلاقات العسكرية مع مصر تحظى بأهمية شديدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية ماكينزي – في مقابلة خاصة مع قناة “اكسترا نيوز” الإخبارية اليوم الاثنين – أن زيارته إلى مصر تأتي للتأكيد على متانة العلاقات مع مصر، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

وتابع: “مصر جزء رئيسي في نطاق عمل القيادة المركزية الأمريكية، ولكي نتشارك في الرؤى مع القيادات العليا المصرية”.

وقال ماكينزي إن الزيارة لمصر “زيارة هامة جدا بالنسبة لي، وكنت أتطلع لفرصة زيارة مصر“.

أكدت وزارة الخارجية أن عام 2019 شهد نشاطاً ملحوظاً على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، حيث نشطت حركة الزيارات الثنائية بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، إنه كان أبرزها الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن في أبريل 2019، والتي عقد خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي “دونالد ترامب”.