قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعَدِ مَـدَى وفي أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية

بحسب كلمة له في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أكد قائد القوات الجوية الفريق، محمد عباس حلمي، أن القوات الجوية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة، لتنفيذ المهام بكفاءة ودقة، لنكون بحق جنداً من جند مصر الذين هم خير أجناد الأرض، مؤكدا أنها قادرة على الوصول إلى أبعَدِ مَـدَى وفي أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية.

جاء ذلك في كلمة قائد القوات الجوية، أثناء المؤتمر الصحفي للاحتفال بعيد القوات الجوية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن “حرب أكتوبر المجيدة، التي قـدم فيها شعب مصر العظيم، عطاءً وتضحيات تتحدى كل خيال، أثبت فيها جيشنا الأبي، قدرةً تفوق كل التوقعات، فاستعاد الأرض واسترد الكرامة”.

وأكد أن رجال القوات المسلحة المصرية البواسل قد هَانَت عَليهم أَرواحُهم، لكن لم تَهُن في قلوبهم مَكانَة وطنهم، فسَطروا لَنَا صفحات مُضِيئَةً في تَاريخ الشَعـبِ.



وأضاف أن “في حياة الشعوب أيام حاسمة، وقرارات فارقة، وإذ نلتقي بكم اليوم، لنحتفل معاً بمرر 89 عامًا على إنشاء القوات الجوية، لنتذكر بكل الفخر والاعتزاز، وصول أول خمس طائرات بقيادة طيارين مصريين في الثاني من يونيو عام 1932، ليكون هذا اليوم ميلادًا لسلاح الجو المصري، الذي شارك في حروب تلك الفترة بدءًا من الحرب العالمية الثانية ثم حرب فلسطين”.



وأشار إلى أنه في عام 1956 حدث العدوان الثلاثي على مصر فتصدت قواتنا الجوية للعدو الجوي بأعداد كبيرة من الطائرات في الثاني من نوفمبر ليصبح هذا اليوم عيدًا للقوات الجوية اعتبارًا من عام 1957، وفي عام 1967 قام العدو بإلحاق خسائر كبيرة بالطائرات والقواعد الجوية والمطارات، ولكن وبتحدٍ للواقع وإصرارٍ على قهر المستحيل، تمكن بعض طياري القوات الجوية من الإقلاع بطائراتهم، والاشتباك مع طائرات العدو في معارك جوية، أسقطوا فيها عددًا من طائراته”.



وأردف “وتم إعادة بناء القوات الجوية المصرية لتكون قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات في تلك الفترة، فكبدت العدو الكثير من الخسائر في طائراته ومعداته، وأضعفت قوته العسكرية، وأعادت الثقه لمقاتلي القوات الجوية ممهدة الطريق للنصر العظيم”.



وقال قائد القوات الجوية في كلمتة “فَما أُخِذَ بالقُوة لايُستَردُ بِغَيرها، فكانت حرب أكتوبر المجيدة، التي قـدم فيها شعب مصر العظيم، عطاءً وتضحيات تتحدى كل خيال، أثبت فيها جيشنا الأبي، قدرةً تفوق كل التوقعات، فاستعاد الأرض واسترد الكرامة”.

وأضاف: “فرجال القوات المسلحة المصرية البواسل قد هَانَت عَليهم أَرواحُهم، لكن لم تَهُن في قلوبهم مَكانَة وطنهم، فسَطروا لَنَا صفحات مُضِيئَةً فى تَاريخ الشَعـبِ والعَسْكرية المِصْرية، وضَربَ فيها رِجَال القوَات الجَوية الأبطال أروع الأمثلة، في تحد وإصْرَار على تغيير الواقع، الذي فُرِض عَلينا، مُتَسَلحِين بالإيمان بالله، ضِد عدو له الذراع الطولى، والتفوقٍ الكمي والنوعي، ولكن لا يعلمون أن المستحيل ليس له مكان في قواتنا الجوية فكان لها الدور البارز في المرحلة الافتتاحية لحرب أكتوبر”.



وتابع “واستمرت أعمال قتالها حتى بعد وقف إطلاق النار، وبرز من هذه الأعمال، ما تم تحقيقه من بطولات استثنائية، في يوم الرابع عشر من شهر أكتوبر، حين دارت أطول المعارك الجوية في التاريخ الحديث، باشتراك أعداد كبيرة من طائرات الجانبين وليكون هذا اليوم الخالد عيدًا للقوات الجوية اعتبارًا من عام 1994 وحتى يومنا هذا”.

وقال: “ما أن وضعت الحَرب ِأوزارها، حتى تَمَ وضع خِطَةُ شَامِلَةُ، وفق رؤية استراتيجية لتَطوِير ِوتَحدِيثِ القوات المسلحة، فامتلكنا من السلاح ما يمكننا من مواجهة التحديات في ذلك الوقت، وبعد ما شهدته مصر، والمنطقة والعالم أجمع في عام 2011 من متغيرات هائلة فى طبيعة التهديدات والتحديات وظهور بؤر صراع جديدة، في العديد من المناطق”.

واستدرك: “لكن وفى هذه الظروف العصيبة في الداخل والخارج ، انتصر بفضل الله جيش مصر لشعبها، فنجح الشعب المصري في استعادة هويته عام 2013، وبرؤية ثاقبة وتقدير متوازن ومستمر لهذه التهديدات، أصدرت القيادة السياسية توجيهاتها بضرورة تطوير إمكانيات القوات المسلحة، ومنها القوات الجوية، مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لتنويع مصادر التسليح، لتكون قادرة على مواجهة هذه التحديات والتهديدات بالكفاءة اللازمة، فتم تدبير طرازات حديثة من الطائرات والهليكوبتر، المجهزة بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الطيران على مستوى العالم”.



وقال الفريق محمد عباس حلمي “وما أشبه اليوم بالبارحة، فلا تزال قواتنا الجوية تنفذ مهامها، وبأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، للتصدي ودحر كافة صور الإرهاب، وتأمين كافة أعمال قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء مع المراقبة الدائمة والمستمرة للاتجاه الغربى لمجابهة أعمال التسلل والتهريب ، وليصبح بفضل من الله لجيش مصر قوات جوية أبية، تعمل على مدار الساعة وفى كل الظروف ، قادرة على الوصول إلى أبعَدِ مَـدَى وفى أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية ، فى ظل كافة التحديات والتهديدات ، ومجابهة كل من تسول له نفسه ، تجاوز الخطوط الحمراء التى رسمتها الدولة المصرية”.



وأكد قائد القوات الجوية أن هذه الأعمال تتم بالتزامن مع الاستمرار في الارتقاء بأسلوب ووسائل التدريب، إيمانًا منا بأن التدريب أحد أهم العناصر الرئيسية في الكفاءة القتالية، فكان الحرص الدائم على صَقل المهارات،وتنمية الخبرات، وفق أحدث منظومات التدريب والتأهيل لكافة العناصر، وذلك لضمان إمداد تشكيلات ووحدات القوات الجوية بجميع التخصصات ، المؤهلة لإستخدام المعدات والأنظمة الحديثة ، التى تم تدبيرها للوصول وتحقيق أعلى معدلات الآداء ، كما حرصت القوات الجوية على تَنفِيذ ِتَدرِيبَات ٍجَوِيَةٍ مشتركة داخل وخارج الوطن ، لتبادل الخبرات ومهارات القتال المختلفة ،وتدعيم أواصر الصداقة وأوجه التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة “.



كما أكد حرص القوات الجوية، على أن تتم أعمال التَحدِيثَ والتَطوِيرَ للبِنيَةِ التَحتِيَةِ والتجهيزات الهندسية بالقواعِدِ الجَوِيَةِ والمطَاراتِ والوحدات الفنية والإدارية، لتكون متوائمة، مع ما تم من تطوير فى المعدات، في ظل منظومة متكاملة للتأمين الفني.



وأشاد بالقادة السابقين والضباط وضباط الصف، قائلا “ودَائماً ما نََذَكر بِكُل الفَخْر ِوالاعتِزَاز، من سبقوناً من القادة والضباط وضباط الصف، الذين بذلوا قصارى جهدهم لينقلوا لنا بكل إخلاص وصدق خبراتهم ، علماً وعملاً، كما أننا لم ولن ننسى رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه من شُهَدَائِنا الأَبرَار، الذين قدموا أغلى ما لديهم في سبيل الله لتحيا مِصر بإذن الله آمنة مستقرة فى عِزة وإباء أبد الدهر”.

وأضاف نجدد العهد للشعب المصري العظيم ولقيادتنا السياسية والعسكرية، بأن تظل قواتكم الجوية على أهبة الاستعداد، على مدار الساعة .. لتنفيذ المهام بكفاءة ودقة ،لنكون بحق جنداً من جند مصر الذين هم خير أجناد الأرض”.



واختتم قائد القوات الجوية كلمتة، قائلا “حَفِظَ اللهُ مِصر َوشَعبَها وجَيشَها مِن كُل مَكروهٍ وَسوءْ”.