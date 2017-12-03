قائد القوات البحرية يتفقد محطة انتظار الركاب بميناء الغردقة

نادية صابر:تفقد صباح اليوم قائد القوات البحرية ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وبعض قادة تشكيلات القوات البحرية مشروع إنشاء محطة انتظار الركاب والسيارات بميناء الغردقة وقاما بزيارة ميدانية لمكونات المشروع.وقام أبو سنة بشرح تفصيلى لمكونات المشروع والذى يتم إنشاؤه أمام ميناء الغردقة بتكلفة 50 مليون

نادية صابر:

تفقد صباح اليوم قائد القوات البحرية ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وبعض قادة تشكيلات القوات البحرية مشروع إنشاء محطة انتظار الركاب والسيارات بميناء الغردقة وقاما بزيارة ميدانية لمكونات المشروع.

وقام أبو سنة بشرح تفصيلى لمكونات المشروع والذى يتم إنشاؤه أمام ميناء الغردقة بتكلفة 50 مليون جنيه على مرحلتين على مساحة 23 ألف متر تم تخصيصها من محافظة البحر الأحمر بموجب بروتوكول بين المحافظة والهيئة لإنشاء منطقة انتظار خارجية كاملة الخدمات لخدمة المترددين ( سفر / وصول ) من جميع المحافظات ومنع تكدس الركاب والسيارات بالشوارع الرئيسية أمام ميناء الغردقة.

ويضم المشروع مبنى إداريا وموتيل على مساحة 765 مترا ومظلة أتوبيسات على مساحة 1440 متر ومطعم VIB على مساحة 656 مترا ومجموعة محلات ومطاعم تيك أواى ومسرح ودورات مياه وسوق خارجى وبوابات وخزانات للمياه وشبكة مياه داخلية وشبكة صرف صحى وتليفوانات.

وأشاد قائد القوات البحرية أثناء الزيارة بجهود الهيئة وفكرها فى الاستغلال الأمثل لمساحة الأراضى المخصصة ومجهودها لتوفير خدمة متميزة للركاب ووجه الشكر للقائمين على الأشراف وتنفيذ المشروع.

وصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم الانتهاء من 90% من المشروع ومن المنتظر أن يتم افتتاحه يناير 2018 وتقوم بتنفيذه الشعبة الهندسية للقوات البحرية تحت أشراف الهيئة.