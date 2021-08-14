قائد القوات البحرية ونظيره الأمريكي وسفير واشنطن بالقاهروة في زيارة لقاعدة برنيس

أشادوا بما تتميز به القاعدة من موقع جغرافي متميز على مقربة من خطوط المواصلات البحرية

استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلًا من الفريق بحري تشارلز كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية وجوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر لمشاهدة قاعدة “برنيس” البحرية وما يتم توفيره من خلال هذه القاعدة الحديثة ومرافقها من إمكانيات داعمة للأسطول البحرى المصرى والوحدات البحرية للدول الصديقة والشقيقة.. وذلك خلال زيارة الطراد الأمريكى (USS Monterey) إلى قاعدة “برنيس” البحرية والتى تعد أول نشاط بحرى يتم تنفيذه بالقاعدة.

يأتي ذلك فى إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشادوا بما تتميز به القاعدة من موقع جغرافى متميز على مقربة من خطوط المواصلات البحرية وبما يحققه هذا من تعزيز إجراءات الأمن البحرى فى البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة بقناة السويس والمضايق البحرية.

ويعتبر طراد الصواريخ الموجهة الأمريكى (USS Monterey) من طراز (Ticonderoga) أحد أٌقدم وأكبر الوحدات البحرية الأمريكية .