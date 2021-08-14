سيـــاســة

قائد القوات البحرية ونظيره الأمريكي وسفير واشنطن بالقاهروة في زيارة لقاعدة برنيس

أشادوا بما تتميز به القاعدة من موقع جغرافي متميز على مقربة من خطوط المواصلات البحرية
أحمد اللاهوني 5:39 م, السبت, 14 أغسطس 21 5:39 م, السبت, 14 أغسطس 21

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استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلًا من الفريق بحري تشارلز كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية وجوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر لمشاهدة قاعدة “برنيس” البحرية وما يتم توفيره من خلال هذه القاعدة الحديثة ومرافقها من إمكانيات داعمة للأسطول البحرى المصرى والوحدات البحرية للدول الصديقة والشقيقة.. وذلك خلال زيارة الطراد الأمريكى (USS  Monterey) إلى قاعدة “برنيس” البحرية والتى تعد أول نشاط بحرى يتم تنفيذه بالقاعدة.

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يأتي ذلك فى إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشادوا بما تتميز به القاعدة من موقع جغرافى متميز على مقربة من خطوط المواصلات البحرية وبما يحققه هذا من تعزيز إجراءات الأمن البحرى فى البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة بقناة السويس والمضايق البحرية.

ويعتبر طراد الصواريخ الموجهة الأمريكى (USS Monterey) من طراز (Ticonderoga) أحد أٌقدم وأكبر الوحدات البحرية الأمريكية .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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