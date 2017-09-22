قائد القوات البحرية : حريصون على تنفيذ استراتيجية لتطوير الأسطول المصري

رسالة فرنسا- بدور إبراهيم:قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، إن القوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصري لتعزيز الأمن والاستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية، ودعم قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية التي تشهدها المنطقة.وأشار، عل

رسالة فرنسا- بدور إبراهيم:

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، إن القوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصري لتعزيز الأمن والاستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية، ودعم قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية التي تشهدها المنطقة.





وأشار، على هامش الاحتفال الذى أقيم بميناء لوريان الفرنسى بمناسبة تسلم الوحدة الشبحية الأولى من طراز “جوويند” “سجم الفاتح” التي تم بناؤها بشركة نافال جروب الفرنسية، إلى أن الوحدة الجديدة تعد الأكثر تطورًا فى السلاح البحرى المصرى لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحرى وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط، ويكون قوة ردع لتحقيق السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة ودعم أمن قناة السويس كشريان مهم للتجارة البحرية الدولية فى ظل التهديدات والتحديات التى تشهدها المنطقة.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار حرص مصر على الاحتفاظ بأعلى درجات القدرة والجاهزية كقوة تحمي السلام وتكافح الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وسعيها المستمر لتنمية علاقاتها القوية مع حلفائها وشركائها والتعاون معهم لتحقيق الآمال والتطلعات المشتركة نحو الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وخلال كلمته نقل الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للقوات البحرية الفرنسية وشركة نافال جروب، مؤكدًا اعتزاز القيادة المصرية بعمق وقوة العلاقات المصرية الفرنسية وتقارب وجهات النظر فى العديد من القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.