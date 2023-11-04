قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهام لحماية أمن مصر القومي

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً لأنسب أسلوب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية الذي نفذه أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني وعناصر من القوات الخاصة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أ ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني أشار خلالها إلى أن رجال الجيش الثاني الميداني، محافظين على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، مؤكداً أنهم لا يدخروا جهداً لحماية أرض مصر ومقدرات شعبها.

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان وتنفيذ مراحل البيان واستعراض أنسب الطرق والأساليب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية .

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية التى ظهر عليها رجال الجيش الثاني الميداني .

كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالبيان في أساليب تنفيذ المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم طبقاً للموقف، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار .

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .