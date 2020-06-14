قائدة شرطة أمريكية تستقيل بسبب مقتل ثاني مواطن من أصل إفريقي

أغلق مئات المتظاهرين طريقا سريعة السبت وأضرموا النار في مطعم قرب مكان مقتل ريتشارد بروكس خلال حادث مع الأمن

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد، إن قائدة شرطة مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية قدمت استقالتها بعدما تسبب شرطي بإصابة قاتلة لمواطن من أصل إفريقي، ما فاقم غضب المتظاهرين في الولايات المتحدة مع تواصل التعبئة ضد العنصرية الأحد حول العالم.

زفي أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، أغلق مئات المتظاهرين طريقا سريعة السبت وأضرموا النار في مطعم قرب مكان مقتل ريتشارد بروكس خلال حادث مع الأمن، وفق وسائل إعلام محلية. وأوقف العشرات، وفق ما نقلت شبكة “سي إن إن” عن شرطة المدينة.

في تصريحات متلفزة، أعلنت رئيسة بلدية أتلانتا كيشا لانس بوتومز التي طرح اسمها كمرشحة محتملة لمنصب نائب الرئيس مع الديموقراطي جو بايدن للانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، استقالة إريكا شيلدز التي تقود شرطة المدينة منذ أكثر من 20 عاما.

كما أعلنت رئيسة البلدية إعفاء الشرطي الذي أصاب بروكس من مهامه، بينما ذكرت شبكة “ايه بي سي نيوز” أن الشرطي ويدعى غاريت رولف طرد من شرطة أتلانتا بينما تم تعليق مهام شرطي آخر.

وجاء مقتل بروكس في وقت تشهد البلاد تظاهرات ضد العنف الأمني والعنصرية، عقب مقتل جورج فلويد، المواطن من أصل إفريقي، خنقا بيد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس.

وفق تقرير رسمي، نام بروكس (27 عاما) داخل سيارته عند مدخل مطعم للوجبات السريعة، فاتصل موظفو المطعم بالشرطة لأن سيارته كانت تعرقل طريق الزبائن.

وقال مكتب التحقيقات في ولاية جورجيا إنّ الرجل كان مخمورا وقاوَم الشرطة عندما حاولت اعتقاله. وأشار التقرير إلى أنّ تسجيلات المراقبة تُظهر أنّ بروكس وخلال محاولة تصدّيه جسدّيا لعناصر الشرطة “أمسك بمسدّس تيزر” صاعق يعود لأحد الشرطيّين “وهرب”.

وأضاف التقرير أن رجال الشرطة طاردوا بروكس سيرا. وأثناء المطاردة، التفت بروكس نحو أحد العناصر ووجّه المسدّس الصاعق باتّجاهه، فاستخدم العنصر سلاحه وأصاب بروكس.

ولفت التقرير إلى أنّ بروكس نُقل إلى مستشفى وخضع لجراحة، لكنّه فارق الحياة بعيد ذلك، مضيفا أنّ شرطيا جرح أيضا.

وأكد محام وكلته عائلة بروكس أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة. وقال كريس ستيوارت لصحافيين “في جورجيا مسدس تيزر ليس سلاحا قاتلا.. هذا ما ينص عليه القانون”. وأضاف أن تعزيزا لقوة الشرطة “وصل خلال دقيقتين على ما أعتقد. كان يمكن تطويقه واعتقاله. لماذا كان عليهم قتله؟”.

وتابع أن الشرطي “كان لديه خيارات أخرى غير إطلاق النار على الرجل من الخلف”.

وأشار المحامي إلى أن بروكس أب لأربعة أطفال واحتفل بعيد ميلاد ابنته الثامن الجمعة.

وذكرت الصحيفة المحلية “أتلانتا جورنال كونستيتيوشن” أن مقتل بروكس هو الحادث الثامن والأربعين الذي يتورط فيه شرطي وطلب من مكتب التحقيقات في جورجيا التحقيق فيه. وسقط قتلى في 15 من هذه الحوادث.

في أوروبا، وعقب يوم من التظاهرات ضد العنصرية في فرنسا وبريطانيا وسويسرا، نزل ألمان إلى الشوارع الأحد، وكان بين أبرز أشكال تظاهرهم سلسلة بشرية في برلين نظّمت مع احترام التباعد الاجتماعي لتجنّب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي فرنسا، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعلان “إصلاحات ملموسة” لإنهاء “عمليات التحقق من الهوية التي يطغى عليها التعسف والتمييز” ووضع حد ل”العنصرية في صفوف قوات الأمن”.

وفي هذا السياق، لطّخ مجهولون مساء السبت تمثال الصحافي الإيطالي الشهير إندرو مونتانيلي في حديقة بميلانو باللون الأحمر، وكتبوا على قاعدة التمثال بالأسود كلمتي “عنصري، مغتصب”.