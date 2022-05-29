في 9 مدن.. تعرف على أماكن طرح وأنواع وحدات «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد 29 مايو 2022، فتح باب الحجز بالمرحلة الثامنة، بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، وتشمل طرح أراض ووحدات بمواقع مميزة بالمدن الجديدة، ويتم الطرح بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزى المصري.

وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن على راغبى الحجز، اتباع التعليمات التالية والموضحة بصفحة الأسئلة الشائعة بالموقع الإلكترونى لتجنب غلق الحساب، فأثناء عملية الدخول يرجى التأكد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح، لأنه إذا تمت كتابتها بشكل خاطئ 3 مرات فسوف يقوم الموقع بغلق الحساب، وهو الأمر الذي يتطلب التواصل مع مجموعة العمل من خلال البريد الإلكترونى أو أرقام الهاتف الموضحة بصفحة “اتصل بنا” ليتم إعادة تفعيل الحساب مرة أخرى، ولتجنب غلق الحساب فى حال عدم تذكر كلمة المرور قبل إدخاله للمرة الثالثة، يرجى طلب استعادة كلمة مرور جديدة من الموقع، وسيتم إرسال كلمة مرور جديدة على البريد الشخصى المسجل على الموقع، مع العلم بأن إدارة المشروع تقوم بتفعيل الحسابات وكلمات المرور لجميع المسجلين بشكل دورى، وهناك فريق عمل يتولى الرد على أسئلة واستفسارات الراغبين فى الحجز.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه يتم طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – العبور – الشروق – بدر – العبور الجديدة – السادات)، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا أراضى مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – أكتوبر الجديدة)، إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة “المقصد”، ومدينة المنصورة الجديدة.

وأضاف: تتضمن المرحلة الثامنة بمشروع “بيت الوطن”، أيضاً، طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (داون تاون العلمين – الحي اللاتيني – أبراج صواري – مدينتي – وحدات بمشروع “JANNA” بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة) – الحي السكني الثالث “R3” بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وكذا طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع “سكن مصر” بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات تجارية وإدارية، بممشي المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.

وأوضح الوزير أن الموقع الإلكترونى سيكون متاحاً للراغبين بالحجز اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، للتسجيل والحجز، حيث سيتم غلقه فى تمام الساعة 3 عصر اليوم الأحد لتحديث البيانات، وستكون كراسة الشروط ومواقع الأراضى والوحدات المطروحة متاحة على الموقع الإلكترونى فى التاسعة مساء اليوم الأحد، وسيتم استقبال التحويلات اعتباراً من صباح غدٍ الإثنين 30/5/2022 متضمنة كود الحجز، مؤكداً أن أي تحويلات ترد قبل هذا التوقيت سيتم ترحيلها لتسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.