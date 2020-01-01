اتصالات وتكنولوجيا

في 9 تساؤلات ..”حماية المنافسة” يشرح دوره بصفقة استحواذ أوبر على كريم

وافق على إتمامها الأحد الماضي
محمود جمال 5:41 م, الأربعاء, 1 يناير 20 5:41 م, الأربعاء, 1 يناير 20

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نشر موقع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية عبر صفحته الرسمية على موقع ” فيسبوك ” 9 تساؤلات وأجوبة حول دوره فى اتمام صفقة استحواذ أوبر الأمريكية على كريم الإماراتية، العاملتين فى قطاع طلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول .

وكان حماية المنافسة قد وافق الأحد الماضي، على إتمام صفقة استحواذ أوبر على كريم بشرط التزام الطرفين بمجموعة من الضوابط الحاكمة تتعلق بحماية السائقين والركاب والسوق من شبهة احتكار تقديم خدمة النقل الذكي من قبل مزود واحد للخدمة فقط .

وتشتمل الضوابط على وضع حد أقصى لزيادة تكلفة الأجرة تقل عن السنوات الماضية، فضلاً عن وضع حد أقصى لعامل الزيادة فى أوقات الذروة (surge)  لا تتخطى 2.5 ضعف سعر الرحلة، على ألا تمثل تلك الرحلات أكثر من 30% من إجمالي عدد المشاوير.

وتتضمن كذلك أحقية الجهاز فى تقليل تلك النسبة، ووضع حد أقصى لرسوم الخدمة، بحيث لا تزيد عن الحالية وهى 22.5% لخدمات أوبر إكس، ومتوسط 25.5% لخدمة كريم جو.

كما طالب الجهاز أيضا من شركة كريم مصر تعديل علامتها التجارية بما يوضح للعملاء على تبيعتها لشركة أوبر .

يشار إلى أن أوبر الأمريكية أعلنت فى مارس 2019 عن توصلها لاتفاق للاستحواذ على كامل أسهم منافستها الإماراتية ” كريم ” فى صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار ، على أن تنفذ الصفقة فعليا خلال الربع الأول من 2020 .

وأوضح الجهاز أن استحواذ أوبر على كريم من شأنه أن يحد من دخول لاعبين جدد للنشاط محليا نظرا لانعدام الربحية على المدى الزمني القصير.

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بقلم محمود جمال

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