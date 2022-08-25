«في 814 منفذًا».. ننشر عناوين فروع مبادرة «الداخلية» لتوفير المستلزمات المدرسية (صور)

تطلق وزارة الداخلية المرحلة الثالثة والعشرون من مبادرة “كلنا واحد” في الأول من سبتمبر المقبل، لمدة شهر، لتتيح كافة المتطلبات المدرسية (أدوات مدرسية، زي دراسي، أحذية)، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30 %، من خلال 814 منفذًا، 6 معارض رئيسية، 17 معرضًا فرعيًا بمختلف محافظات الجمهورية، مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 %، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023.

فروع مبادرة الداخلية

وتنشر “المال” فروع وعناوين المرحلة الثالثة والعشرون من مبادرة توفير المستلزمات المدرسية، على مستوى الجمهورية -وفقًا لما نشرته وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني- وجاءت كالتالي:

32 ألف شنطة مدرسية هدية

واضطلع قطاع المشروعات والتنمية بالوزارة من خلال “منظومة أمان” التي تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس إحتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز 32 ألف شنطة مدرسية، بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية، على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن.

ونسقت وزارة الداخلية مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية، المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة بالمبادرة.

وأجرت تنسيقات مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً ومنتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، وعرضها للبيع من خلال سيارات متحركة، منافذ ثابتة، معارض، تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

استمرار منافذ السلع الغذائية

وتواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

يأتي ذلك إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.