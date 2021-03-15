في 750 فرعًا.. الداخلية تطلق مرحلة جديدة من «كلنا واحد» لمدة شهر (صور)

أطلقت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- فعاليات المرحلة السابعة عشر من مبادرة “كلنا واحد”، وذلك اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم 2021م وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

كلنا واحد.. المرحلة السابعة عشر

وتطبق المبادرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية “إستراتيجية، أساسية”، سلع معمرة وأدوات منزلية، ملابس ومفروشات، مستلزمات طبية وقائية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيرًا على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

واستمرارًا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس “كورونا” المستجد والحد من تداعياته.

فروع وتخفيضات 60%

وتطلق المبادرة في عدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى “خير زمان – هايبر وان – سبينيس – كارفور – أولاد رجب – العابد – عبدالله العثيم – الفرجانى – هايبر الشرق – خير بلدنا – إكسيبشن – الراية – المحلاوى – هايبر الشرقية – هايبر بلس وعيد لبيب – مول القاهرة – كازيون – أوسكار – أسواق فتح الله)”.

ويصل عدد الفروع المشاركة إلى أكثر من 750 فرعًا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ونسقت الداخلية مع مسئولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، مع إنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية) لعرض وبيع منتجاتهم من السلع (الغذائية، الصناعية)، وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

استعدادات ومشاركة منظومة أمان

إلى جانب التنسيق مع مسئولى عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة إستاد القاهرة الدولى وذلك خلال فترة المبادرة.

من جانبها تشارك منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.