حالة من التوتر تشهدها الأسواق المصرية الفترة الحالية، بعد احتكار العديد من التجار للسلع الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع بعض السلع ونقصها من الأسواق.

ويحاول جهاز حماية المستهلك قدر المستطاع السيطرة على هؤلاء التجار، من خلال ضبط العديد من قضايا السلع الغذائية، إذ شن الجهاز منذ أزمة روسيا وأوكرانيا العديد من الحملات على الأسواق.

أسفرت تلك الحملات مصادرة حوالي مليون و625 ألف طن سلع غذائية ومنتجات أجهزة طبية مجهولة المصدر، وتعد غرامتها 2 مليون جنيه.

ونشر جهاز حماية المستهلك الطرق والخطوات التي يجب اتباعها من المواطنين للإبلاغ عن أي حالات استغلال أو احتكار للسلع، تقدمها «المال» في السطور التالية:

إرسال اسم المبلغ عن المحتكرين على الرقم المخصص من جهاز حماية المستهلك وهو: «01577779999»

يصل المبلغ رد آلي من جهاز حماية المستهلك يحتوي على رابط.

تسجيل الدخول على الرابط المرسل للمبلغ الذي يحتوي على استمارة الشكوى.

املأ كافة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات الخاصة بالشكوى.

يقوم المحقق المسئول من الإدارة المختصة بالتواصل مع المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ تسجيل الشكوى.

وأكد جهاز حماية المستهلك، أن المبلغ لابد أن يرفق المستندات الخاصة بالشكوى وهي: «الفاتورة، والضمان» أو أي مستند يفيد الشكوى، علما أنه في حالة عدم تقديم الشكوى عن طريق الموقع المرسل لن يتم قيد الشكوى.

وأشار إلى أنه في حالة تقديم الشكوى وأخذ رقم لها يرجى تجاهل الرسالة اللاحقة، وسيتم إحالة الشكوى تلقائيا للمتخص لاتخاذ اللازم بشأنها.

وقام جهاز حماية المستهلك بالمرور على 539 منشأه تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية وتحرير 81 محضرا للمنشآت المخالفة.