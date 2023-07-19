في 5 خطوات.. كيفية الحصول على كابينة بشاطئ ستانلي بالإسكندرية

تعقد خلال ساعات إحدى المزايدات المهمة والمُنتظرة بمحافظة الإسكندرية ، وهي طرح عدد٥٢ كابينة من كبائن شاطئ ستانلي بنظام المزايدة العلنية ، الكائنة بالطابق الثاني العلوي.

ووفقاً للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية هناك 5 خطوات يجب اتباعها للحصول على كابينة في شاطئ ستانلي ، للمساعدة في اتخاذ القرار بدخول المزايدة حتى ظهر الأربعاء ، سنتعرف عليها عزيزي القارئ فيما يلي :

أولا: دخول المزايدة ويتم بشراء كراسة الشروط (قيمتها ٢٩٩ جنيها) من إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية وسداد التأمين المؤقت ٣٠٠٠ جنيه وتقديم المستندات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط، في حين أن رقم تليفون إدارة التعاقدات هو ٠٣/٤٢٣٤١٤٠.

ثانيا: سعر الكابينة يتحدد بناء على الوصول لأعلى سعر فى المزايدة .

ثالثاً: سداد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسة الشروط و المواصفات وهو عبارة عن نسبة ١٠% من القيمة الإجمالية لإيجار الكابينة لمدة ثلاث سنوات، وذلك عن طريق تحويل التأمين المؤقت الى تأمين نهائي أو استكماله فى حالة ما كان التأمين النهائي أكبر من ٣٠٠٠ جنيه قيمة التأمين المؤقت.

رابعاً : سداد قيمة إيجار السنة الأولى مضاف إليه مبلغ ١٢٠٠ جنيه مصروفات الخدمات (استهلاك الكهرباء والمياه).

خامساً: يتم تسليم الكابينة واستخراج الكارنيهات للدخول من مقر الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وبحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ، تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة و لائحته التنفيذية.



كما حددت المحافظة آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بإدارة التعاقدات في الموعد المحدد للمزايدة.