في 42 قرية و3900 تابع… مبادرة «حياة كريمة» في البحيرة بتكلفة 44 مليار جنيه

لفت محافظ البحيرة إلى أن المبادرة تعد مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين .

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات

ولفت إلى أن المبادرة تعد مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين .

وأشار أن مشروعات المبادرة تتم على قدم وساق ، حيث تٌولي المحافظة إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات .

ومن المقرر تنفيذ ٨٠٢١ مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية بمراكز ( دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون ) بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع .

وأشار اللواء المحافظ أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة ومنها، إنشاء مجمع خدمات قرية الأبعادية بمركز دمنهور حيث تتم أعمال صب خرسانة الدور الثاني علوي به. وإنشاء مجمع خدمات متكامل بالوحدة المحلية لقرية بطورس ومجمع خدمات قرية جواد حسني وإنشاء مدرسة عبد المنعم حسين بكوم القناطر بمركز أبو حمص ، وتنفيذ مجمع خدمات الكوم الأخضر بحوش عيسى وجارٍ أعمال صب خرسانة الدور الأول علوي .