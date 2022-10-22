في 3 خطوات.. طرق الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

تصدر البحث عن “بطاقة الخدمات المتكاملة”، مواقع التواصل والبحث المختلفة على جوجل وذلك لرغبة الكثير من ذوي القدرات الخاصة وذويهم في معرفة معلومات عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

تتضمن بطاقات الخدمات المتكاملة عددًا من المزايا المقدمة لحاملها من ذوي القدرات الخاصة، حيث منها الحصول على سيارة مجهزة بأسعار مخفضة بالنسبة للسعر السائد في الأسواق، أو سكن مناسب، أو تقديم خصومات على وسائل النقل، وغيرها من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة.

يذكر أن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الفائقة تقع ضمن منظومة المرحلة الثالثة وهى ضمن المنظومة التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع الصحة والسكان لخدمة ذوي الهمم.

رابط الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

تعمل الدولة من خلال الجهات الحكومية وغير الحكومية على تقديم الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها، ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، عن طريق الضغط هنا

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن؛ إلى توفير سبل الراحة لذوي القدرات الخاصة؛ لمساعدتهم في ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، عبر بطاقات الخدمات المتكاملة.

واستعرضت وزيرة التضامن خطة زيادة معدلات التنفيذ لاستخراج وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة و إضافة الخدمات المتكاملة من خلال 26 مركز تأهيل للوزارة، و17 مركزا لدى الجمعية الشرعية.

بالإضافة إلى 22 مركزا جديدًا ضمن المبادرة الرئاسية”حياة كريمة”، ليصبح إجمالي العدد 65 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية.

كيفية التسجيل في بطاقات الخدمات المتكاملة

يتم اتباع الخطوات التالية الموضحة للاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي جاءت كالآتي:-

اختر خانة الاستعلام عن الطلبات.

إدخل الرقم القومي.

اضغط على أيقونة بحث تظهر حالة الطلب.

الأوراق المطلوبة من مستخرجي بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تضمنت:-

يقدم صورة المؤهل الدراسي.

ويقدم صورة شخصية حديثة للمتقدم مقاس 4*6.

يقوم بتسليم صورة بطاقة الرقم القومي الساريه الخاصة به.

تقرير طبي إلكتروني شامل يتضمن نوع ودرجة الإعاقة وكافة التفاصيل الممكنة.

يسلم 3 صور من شهادة الميلاد والنسخة الأصلية.

الخطوات الـ 6 لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

خطوات التعامل مع الموقع الالكتروني الخاص باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم:-

يدخل المستخدم موقع وزارة الصحة والسكان ليتمكن من استخراج بطاقة الخدمات لذوي القدرات الخاصة.

يتم الضغط على خانة “البطاقة الخدمية للمعاقين”؛ عبر الرابط المخصص لذلك.

كتابة كافة البيانات المطلوبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

اختيار مكتب الشؤون الاجتماعية الأقرب لمحل سكنه.

اختيار وسيلة الاستلام.

رفع كافة المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني.

الضغط على خانة الحفظ.