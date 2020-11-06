في 3 أيام 45 قضية.. نتائج حملات ضبط مروجي المخدرات بمحيط المدارس (صور)

ضبط 48 متهمًا في تلك القضايا.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب والنشء من مخاطر تعاطيها.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام، عن ضبط 45 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المتهمين فيها 48 متهمًا.

وعثر بحوزتهم على كميات من مخدر الحشيش وزنت 5,690 كيلو جرام، ومخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام، الهيروين 1,833 كيلو جرام، الأستروكس 700جرام.

ووجدت كميات من مخدر الفودو وزنت 200 جرام، الآيس 700 جرام، الأفيون 100 جرام، 4632 قرصًا مخدرًا، 588 قرص مؤثر، ونفذت 18 حكمًا قضائيًا.

وضبطت مبالغ مالية، 46 هاتف محمول، 3 سيارات، 6 دراجات نارية، 3 ميزان، 8 قطع سلاح أبيض، فرد خرطوش.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة.

وقد لاقت الحملة استحسان ورضاء المواطنين من رواد الأندية ومراكز الشباب والمناطق المحيطة بها، لاستشعارهم بالأمن والأمان.