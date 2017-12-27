في 2017..مصر للطيران تحصد 3 جوائز دولية

وتجتاز 7 تفتيشات بنجاح هاجر عمران أكدت بيانات وزعتها وزارة الطيران المدنى اليوم تحت عنوان " حصاد الوزارة فى عام" عن حصول شركة مصر للطيران على 3 جوائز دولية خلال عام 2017 منها جائزة أسرع شركات الطيران نمواً في…

وتجتاز 7 تفتيشات بنجاح





هاجر عمران

أكدت بيانات وزعتها وزارة الطيران المدنى اليوم تحت عنوان ” حصاد الوزارة فى عام” عن حصول شركة مصر للطيران على 3 جوائز دولية خلال عام 2017 منها جائزة أسرع شركات الطيران نمواً في القارة الأفريقية من مطار أثينا الدولي للمرة الثانية .

وأضافت البيانات أن مصر للطيران احتلت مركزاً متقدماً ضمن قائمة أفضل شركات الطيران انتظامية حول العالم وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن وكالة “OAG” البريطانية .

وأشارت إلى تسلم الشركة درع التميز والريادة عن موسم الحج لعام ١٤٣٨ فى احتفال كبير بالمدينه المنوره لما قدمته من جهود وتعاون مثمر في دعم ونجاح موسم الحج .

وفى إطار متصل أكدت البيانات أن الشركة اجتازت 7 تفتيشات واعتمادات دولية منها الحصول على أعلي معدلات السلامة الجوية وفقا لبرنامج تفتيشات السلامة للطائرات غير الأوروبي ( SAFAA ) SAFETY ASSESSMENT FOR FOREIGN AIRCRAFT SAFA في التقييم بمعدل RATIO 0,42.

واجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية التفتيش الدوري للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الـ(EASA) على المقر الرئيسي بالقاهرة ومحطات برج العرب والقاهرة والغردقة كما توسع شركة الصيانة نطاق اعتماداتها خلال التفتيش الدورى لل EASA .

وأوضحت البيانات أن من أهم نتائج التفتيش هي اعتماد محطة المدينة المنورة لتقديم خدمات الصيانة اليومية للشركات الأجنبية مما يتيح التعاقد مع عدد اكبر من عملاء الطرف الثالث بمطار المدينة المنورة خاصة في مواسم الحج والعمرة.

وأكدت أنه تم أيضا اعتماد هنجر 7000 بعد تجديده بما يمنح الشركة ميزة أخرى وهي استيعاب عدد أكبر من الطائرات.



وأضافت اكاديمية مصر للطيران للتدريب اجتازت بنجاح إجراءات تجديد إعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران( الإيازا) مشيرة إلى أن مصر للطيران اجتازت هذا العام تفتيشات لجنة أمن النقل الأمريكي TSA مرتين للمرة السابعة والثامنة و العشرين على التوالي بنجاح دون أى ملاحظات، على رحلات القاهرة- نيويورك.

وأكدت تجديد اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية في محطات مصرللطيران للخدمات الأرضية بمطارات القاهرة والأقصر واسوان وبرج العرب إلى جانب حصول مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على اعتماد جديد من سلطة الطيران المدنى المصرى يمكنها من تقديم خدمة عمرة وصيانة محركاتCFM56- 7B لطائرات B737-800 حيث يعد هذا الطراز من أكثر الطرازات انتشارًا على مستوى العالم.

وأشارت الوزارة إلى اعتماد رفع الحظر عن اصطحاب الأجهزة الالكترونية على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك ولندن من مطار القاهره الدولى.

