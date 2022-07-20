في 11 يوما.. محمد إمام يقترب من تحقيق 27 مليون جنيه في شباك تذاكر «عمهم»

استطاع النجم محمد إمام تحقيق نجاح جيدا بفيلمه السينمائي الجديد ” عمهم” الذي طرحه المنتج أحمد السبكي في موسم عيد الأضحى الماضي، محققا إيرادات خلال 11 يوما تواصل الاقتراب من 27 مليون جنيه.

واقتربت إيرادات الفيلم الساعات الأخيرة من 27 مليون جنيه ، بعد تحقيقه حوالي 802 ألف جنيه و84 جنيها الثلاثاء في دور العرض السينمائي بمصر ، وذلك خلال 11 يوما من عرض الفيلم للجمهور، بحسب تقديرات غير رسمية.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.

فيلم “عمهم” بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

يذكرأيضا أن محمد امام يحتفل بفيلمه الجديد عمهم حاليا بدولة الأمارات ، وحظي باستقبال كبير من الجمهور هناك ، وتواجد معه الفنان الكوميدي محمد سلام والمنتج أحمد السبكي .