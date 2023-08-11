في «يوم تكنولوجيا الذاكرة» .. «سامسونج» تعرض أحدث اتجاهات صناعة الرقائق

أعلنت شركة “سامسونج” للإلكترونيات اليوم أنها ستقيم “يوم تكنولوجيا الذاكرة” (Memory Tech Day 2023) في أكتوبر في الولايات المتحدة، حيث ستشارك أحدث تقنياتها ومنتجاتها مع الفنيين ومسؤولي الصناعة من جميع أنحاء العالم، وفقا لوكالة يونهاب.

ومن المقرر أن يُقام الحدث في “سان هوسيه”، بولاية “كاليفورنيا” الأمريكية، يوم 20 أكتوبر. وسيبدأ الحدث بخطاب افتتاحي يلقيه “هان جين-مان”، رئيس شركة “سامسونج” لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وتستخدم “سامسونج”، وهي أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم، الحدث العالمي السنوي للكشف عن أحدث خططها لإنتاج الرقائق وتطويرها.

وفي حدث العام الماضي، كشفت “سامسونج” النقاب عن الجيل الخامس من الذاكرة الديناميكية من فئة 10 نانومتر (1b DRAM)، وكذلك الجيل الثامن والتاسع من الذاكرة “ناند” الرأسية (V-NAND)، مؤكدة ما وصفته الشركة بأنه «التزامها بمواصلة تقديم أقوى مزيج من تقنيات الذاكرة على مدى العقد المقبل».

وفي ذلك الوقت، كشفت النقاب عن خطة لإنتاج “1b DRAM” بكميات كبيرة في عام 2023، والتي زعمت أنها «ستوفر إمكانات جديدة لمراكز البيانات، بالإضافة إلى قطاعات الحوسبة عالية الأداء والأجهزة المحمولة والألعاب والسيارات».

يُذكر أن الذاكرة الديناميكية هي ذاكرة متطايرة تحتفظ بالبيانات المسجلة عليها بشرط استمرار توفير الطاقة، ويشيع استخدامها في أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم.