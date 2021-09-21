في يومه الثاني .. «سيتي سكيب» يناقش مستقبل العقارات التجارية في أعقاب كورونا

شهد مؤتمر سيتي سكيب مصر 2021 في يومه الثاني والأخير سلسلةً من الجلسات الحوارية التي تناولت مواضيع الاستثمار الأجنبي المباشر وقطاع العقارات التجارية بشكل رئيسي ومستقبل العقارات بعد فيروس كورونا، بعد برنامج حافل من العروض التقديمية والجلسات الحوارية التي سلطت الضوء على مختلف التوجهات الحالية للقطاع العقاري خلال اليوم الافتتاحي للفعالية.

وضم جدول أعمال اليوم الختامي للمؤتمر جلسة حوارية جمعت هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى؛ وفتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة سيتي سكيب مصر وشركة مينا لاستشارات التطوير العقاري.

وفي هذا الصدد، أكد هشام: “أن السوق العقاري المصري هو سوق واعد وكبير، وتقييمي الشخصي للمستقبل على مدار الثلاثين سنة القادمة هو مستقبل واعد جدا.

وأضاف: أن التركيبة العمرية في مصر للتعداد السكاني هي من سن صفر الى 30 سنه وهم يمثلون 65% من التعداد السكاني في مصر وهو يعطينا طلب حقيقي لا يقل عن 30 مليون وحدة سكنية خلال الـ 30 سنه القادمة”.

كما شارك هشام موسى، الرئيس التنفيذي لشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية؛ وأحمد صوابي، المدير التجاري لـ آي سي جروب؛ ويوسف نجيب، مدير المبيعات في مصر لدى آي دبليو جي، في جلسة مشتركة تحت عنوان: ” المكتب المتباين: إعادة رسم ملامح المكاتب في مصر“ استعرضوا خلالها طبيعة التحول في مشهدالمساحات المكتبية في مصر خلال أزمة كوفيد-19 وما بعدها.

وفي هذا الصدد، قال موسى: “بالرغم من التأثيرات الاقتصادية للجائحة عالمياً إلا أن مصر حافظت على حراكها الاقتصادي وتطوره، وقد استفادت شركات التطوير العقاري من المتغيرات التي جلبتها الجائحة نظراً للاقبال المتزايد على على العقارات التجارية والإدارية ما أسهم بتنشيط الأسواق”.

وأضاف، بصفتنا مطور عقاري، توجهنا بشكل تام إلى تطوير مشاريع العقارات الإدارية والمكتبية للاستفادة من الطلب المتزايد واتساع فرص الابتكار في هذا المجال حيث أتاح الاعتماد على نموذج العمل عن بعد تقديم نماذج وتصاميم مطورة للمساحات المكتبية ومساحات العمل المشترك” .

وتابع: “شهدنا تبني المؤسسات لأشكال مختلفة من نماذج العمل عن بعد والعمل الهجين، مما أتاح لنا تقديم وحدات مدمجة لمواصفات العقار السكني والمكتبي من أجل تلبية متطلبات الأفراد واحتياجاتهم المختلفة للعمل عن بعد، كما دفعت هذه التحولات لضم التكنولوجيا كركيزة أساسية لتطوير التصاميم الحديثة والمرنة” .

وبدوره، قال صوابي: “بالنظر لأرض الواقع نجد أن حجم الاستثمار في المساحات المكتبية المشتركة قليل جداً في مصر، لدينا اليوم في مصر 59 مراكز للأعمال فقط أي أن المعروض لا يلبي حجم الطلب الحالي مما يتيح أفقاً أوسع للاستثمار والتطوير في هذا النوع من العقارات”.. وأكد صوابي أن العائد على الاستثمار في عقارات المكاتب المشتركة يساوي ثلاثة أضعاف العائد من العقارات المكتبية التقليدية”.

كما اشتملت جلسات اليوم على عرض تقديمي رئيسي حول تمويل المشاريع قدّمه أنطوان الخوري، العضو المنتدب لشركة “تعمير”.

وبعد انتهاء العروض التقديمية والجلسات الحوارية الصباحية، اتجه المندوبون والمتحدثون المشاركون في المؤتمر لحضور جلسات سيتي سكيب إنتلجنس التفاعلية للتباحث بشأن آفاق العمارة في مصر واستكشاف سُبل إسهام مشاريع التطوير الجديدة في تنسيق العناصر الجمالية بما يتناسب مع الإرث التاريخي للدولة، فضلاً عن تسليط الضوء على ما يشهده قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ازدهار.

وتُعد شركة هوم تاون للتطوير العقاري، الراعي البلاتيني لمؤتمر سيتي سكيب مصر، في حين تُعد شركة تعمير الراعي الذهبي للمؤتمر، وتُعتبر شركة كوليرز شريكاً داعماً له.. ويحظى المعرض المباشر بدعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر؛ ومستقبل سيتي، الراعي الرئيسي؛ وصروح للتطوير العقاري، الراعي البلاتيني؛ وسكاي أبوظبي للتطوير، راعي تسجيل الزوار.

ويأتي تنظيم مؤتمر سيتي سكيب المرتقب تمهيداً لانطلاق معرض سيتي سكيب مصر الذي يستمر لأربعة أيام ويحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق الفعالية التي تنعقد هذا العام بين 22 و25 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.