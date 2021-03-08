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في يومها العالمي.. السيسي : المرأة نبع العطاء والخير وطاقة الأمان والتضحية والمصدر الأول للحكمة

الرئيس علق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"
المال - خاص 12:45 م, الأثنين, 8 مارس 21 12:45 م, الأثنين, 8 مارس 21

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يظل المبدأ الثابت في الحياة والذي لا يتغير هو أن المرأة نبع العطاء والخير الذي لا ينضب، وطاقة الأمان والتضحية التي تتجدد بمرور الزمن، فهي المصدر الأول للحكمة والمبادئ، والركيزة الأساسية لبناء الأسرة وتماسكها”.

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وأضاف: “في يومها العالمي، أتوجه بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، لمن كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها، بعزيمة وهمة.. وإصرار يليق بمكانتها الخالدة في التاريخ”.

‏واختتم: “كل عام وكل سيدة وفتاة مصرية بخير”.​

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بقلم المال - خاص

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