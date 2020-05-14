في يومها العالمى… الإحصاء : 24.7 مليون أسرة في مصر حتى يناير 2020

أصدر الجهـاز المركزى للتعبئة و الإحصاء اليوم بياناً صحفياً بمناسبة اليــــوم العالمى للأسرة، الذى يحتفل به فى 15 مايو من كل عام.

أصدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للأسرة الذى يحتفل به فى 15 مايو من كل عام.

و أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك اليوم عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحـث كـــافة الـــدول والهيئـــات الرســمية وغير الرســمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشى للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز في هذا الصدد ، بلوغ إجمالي عدد الأسر المصرية 24.7 مليون أسرة.



قال البيان إن هناك 11 مليون أسرة فى الحضر بنسبة 44.5% من إجمالي عدد الأسر و 13.7 مليون أسرة فى الريف بنسبة 55.5% من إجمالي عدد الأسر.

ويتمثل التركيب العمري لأفراد الأسر في أن هناك 34.1% من الأفراد في الفئة العمرية (أقل من 15سنة) و 26.4% من الأفراد فى الفئة العمرية من (15- 29 سنة).

بجانب 35.3% من الأفراد في الفئة العمرية من (30- 64 سنة)و 4.1% نسبة كبار السن في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر).

وأوضح بيان الإحصاء أن 51.4 ألف جنيه هو متوسط الإنفاق الكلى السنوي للأسرة لإجمالي الجمهورية بواقع 56.3 ألف جنيه للحضر و 47.3 ألف جنيه للريف.

وأضاف بيان الإحصاء ، إن 88.5% من الأسر المصرية يتم تغطيتها بمنظومة الدعم الجديدة عام 2017/2018.

و بلغت نسبة التغطية فى الريف 95.5%، مقابل 80.2% في الحضر.

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وأشار بيان الإحصاء إلى أن قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل، بلغت نحوً ٩.٨ مليار جنيه بعدد أسر مستفيدة بلغت 1.7 مليون أسرة في العام المالي 2018/2019.

وبلغت قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة نحو ٢.٥ مليار جنيه ، بعدد حالات مستفيدة بلغت 780 ألف فرد.



وبلغت قيمة المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات وزارة التضامن نحو ٥.٨ مليار جنيه بعدد حالات مستفيدة بلغت 1.2 مليون اسرة.