في يومها الثاني بدبي.. قمة سوبر بريدج تستكشف مشاريع البنية التحتية وصناديق الاستثمار في أفريقيا

اختتمت فعاليات النسخة الأولى من قمة “سوبر بريدج” للاستثمار والتي عقدت على مدار يومين في متحف المستقبل بمدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث سلطت الضوء على أهمية الأصول الرقمية ودورها في صياغة المستقبل المالي، والفرص التي تقدمها مشاريع البنية التحتية في دول أفريقيا، والتطور الذي تشهده صناديق رؤوس المال الاستثمارية ومساهمتها في تعزيز نمو الاستثمارات.

واستقطبت القمة والتي استمرت على مدار يومين أكثر من 500 من قادة الأعمال والسياسة والثقافة، والمستثمرين، وقيادات حكومية، ورؤساء شركات من 20 دولة، بهدف تعزيز فرص التعاون في الأسواق الجديدة، التي لم يتم استغلالها بعد.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لفعاليات اليوم الثاني من القمة مشاركة فنيسا شو، المؤسس المشارك في مجلس قمة “سوبر بريدج”، والرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات في “في إس بارتنرز” والتي استعرضت رؤية “قمة سوبر بريدج” بشأن توفير منصة لاستكشاف أفضل الحلول المبتكرة لمناقشتها من وجهات نظر مختلفة وتوظيفها لتحقيق مستقبل أفضل.

كما أكدت على أهمية الفعالية في تعزيز التواصل بين المشاركين من قادة الأعمال والسياسة والثقافة والمستثمرين، لتبادل الآراء والخبرات بشأن المواضيع التي تعنى بالأصول الرقمية ورؤوس المال الاستثمارية، وغيرها من المواضيع الحيوية الأخرى التي تعزز من تشكيل الأسواق العالمية”.

وشملت جلسات اليوم الثاني من القمة جلسة تحت عنوان “الفرص في أفريقيا: تحدي التصورات من خلال الشراكات”، شارك خلالها كل من الدكتورة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقاً في مصر ، و الدكتورة أوريلي آدم سولي، وزيرة الاقتصاد الرقمي والاتصالات في جمهورية بنين، حيث ناقشوا سبل استثمار الفرص التي لم يتم استغلاها في أفريقيا لتطوير الحياة وجعلها أكثر سهولة في المنطقة.

وفي إطار جدول جلسات اليوم الثاني، عقدت جلسة تحت عنوان ” تباطؤ الاستثمار العالمي: مناقشة القطاعات الواعدة” بمشاركة كل من شريف البدوي الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، وعبد الرحمن الجفري، شريك في شركة ” 500 جلوبال”، والدكتور بينج شيانج، العميد المؤسس وبروفيسور الأعمال الصينية والعولمة في كلية كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال.

ناقشوا خلالها النهج الاستراتيجي لصناديق رؤوس المال الاستثمارية وتشكيل منظومة استثمارية متطورة، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة، والاتجاهات الرئيسية التي تسهم في تشكيل القرارات في ضوء التحديات التي يواجهها المشهد الاستثماري”.

وتناول المشاركون في الجلسة التي عقدت تحت عنوان “توسيع نطاق المشاريع: الوصول إلى الأسواق العالمية باستخدام صناديق رؤوس المال الاستثمارية ومسرعات التكنولوجيا” مواضيع صناديق رؤوس الأموال الاستثمارية، ومسرعات التكنولوجيا ومساهمتها في صياغة مستقبل مشرق، إلى جانب مناقشة الأفكار والمقترحات الأخرى الخاصة بتعزيز نمو الأسواق.

شارك خلال الجلسة كل من ساره كوكر مذيعة تلفزيونية سابقة في “سي أن بي سي”، و نور سويد ، الشريك الإداري في “Global Ventures”، وروبي لو الشريك الإداري في ” Atypical Ventures”، و سينا أميدي الشريك الإداري في ” Plug and Play” وجاك سيلبي المدير الإداري في ” Thiel Capital “.

واختتمت جلسات القمة، بجلسة نقاشية تناولت إطلاق الإمكانات، والأصول الرقمية في المشهد التكنولوجي والتنظيمي المتطور، تناول خلالها مارسيل كاسوموفيتش، نائب مدير الاستثمار في شركة Coinbase Asset Management، الدور المحوري للأصول الرقمية في توفير فرص استثنائية للصناعات تمكنها من تقديم قيمة إضافية للعملاء.

وتجدر الإشارة إلى أن قمة “سوبر بريدج دبي” هي مبادرة رائدة ومشتركة بين شركة كون الدولية و”سوبر بريدج كاونسل”.