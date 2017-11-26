في هجوم الروضة.. مقتل أب أمام طفله وآخر يفقد أبناءه الثلاثة

نادية صابر:







يرقد الطفل محمد عودة 8 سنوات، بمستشفى قناة السويس، للعلاج من إصابته بطلق نارى فى الكتف، فى الهجوم الإرهابى على مسجد الروضة، أمس الأول، وعلمت «المال» من والدته أن والده سقط شهيدا أمام عينيه وأضافت أن الطفل هرع إلى البيت رغم إصابته، ووجهه ممتليء بالدماء، صارخا وهو يبكى: “طخوا أبويا فى راسه”.







داخل قسم العناية المركزة، يرقد أيضا سليمان سالم، مدير الإدارة التعليمية ببئر العبد، الذى مات ابنه الوحيد، وشقيقه فى الهجوم الإرهابى، فى حين أصيب هو بطلق نارى فى الرأس، وقال أحد أقربائه لـ “المال” إن الإرهابيين هاجموا المسجد من جميع أبوابه الخلفية، ثم أطلقوا النار بكثافة على المصلين، ولذلك كان معظم الضحايا من الصفوف الخلفية الأخيرة.







واستقبلت المستشفى 3 حالات حرجة، خضع 2 منهم للعلاج، ونقلت الحالة الثالثة لأحد المستشفيات المتخصصة فى جراحة المخ والأعصاب، بسبب خطورة إصابتها، وهى لطفل أصيب بكسر فى الجمجمة، ويرقد جسم غريب داخل مخه حاليا.







وفى المستشفى الأميرى بالسويس، قال سليمان سليم، الذى يعالج من طلق نارى بالكتف، إنه ذهب للصلاة هو وأولاه الثلاثة، الذين استشهدوا فى حين أصيب بطلقة فى كتفه، أفقده الوعى.







كان النائب العام فقد أصدر بيانا أمس، أكد خلاله أن الهجوم على مسجد بئر العبد، نتج عنه استشهاد 305 أشخاص، بينهم 27 طفلاً.

