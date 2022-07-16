في نزاعها مع الخطوط القطرية.. «إيرباص» تخسر دعوى أمام القضاء البريطاني

رفض قاض بريطاني أمس الجمعة محاولة من شركة إيرباص لإعمال قانون من عهد الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول يفرض قيودًا على الأسلوب الذي تتعامل به مع المحاكم الأجنبية، وذلك في الوقت الذي صار فيه نزاع شهير مع شركة الخطوط الجوية القطرية مثار نقاش متزايد حول السلطات القضائية العابرة للحدود، بحسب وكالة رويترز.

وأقامت الخطوط الجوية القطرية دعوى على “إيرباص” التي تتخذ من باريس مقرًا لها، طالبة 1.4 مليار دولار تعويضا عن أضرار لحقت بطلاء السطح والنظام المقاوم للبرق في الطائرات إيه 350، قائلة إن السلامة الملاحية يمكن أن تكون عرضة للخطر بسبب عيب في التصميم، وتعترف إيرباص بعيوب في الجودة، لكنها تصر على أن الطائرات آمنة.

على كل من الجانبين أن يقدم للآخر وثائق تقع في آلاف الصفحات

والآن، يتعين على كل من الجانبين أن يقدم للآخر وثائق تقع في آلاف الصفحات وذلك في الوقت الذي يتجه فيه النزاع بينهما صوب مقاضاة نادرة في لندن في مجال صناعة الطيران في منتصف عام 2023 ما لم تكن هناك تسوية ما زالت بعيدة المنال.

وتقول إيرباص إنها ممنوعة بموجب قانون صدر في عام 1968 من أن تسلم الخطوط الجوية القطرية الوثائق مباشرة وهو قانون يمنع الشركات الفرنسية من تسليم تفاصيل اقتصادية حساسة للمحاكم الأجنبية في غياب آلية خاصة بذلك.

الشركة المصنعة للطائرات تتقدم بطلب إلى قاضٍ بريطاني للإذن بتعيين مفوض خاص

وتقدمت الشركة المصنعة للطائرات بطلب إلى قاضٍ بريطاني للإذن بتعيين مفوض خاص مسئول عن تسليم الوثائق إلى الخطوط الجوية القطرية وهو شيء قامت به الشركة بالفعل لمساعدة السلطات البريطانية خلال تحقيق في رشوة.

وقالت الشركة المصنعة للطائرات “الإخفاق في فتح قناة من هذا النوع سيعرض إيرباص لاتهامات جنائية في فرنسا”.

ومع ذلك رفض القاضي ديفيد واكسمان الطلب وحكم للخطوط لجوية القطرية بالمصروفات.

رئيس “الخطوط القطرية”: الخلاف بين الشركة الخليجية ومجموعة “إيرباص” الأوروبية متواصل

وفى نهاية الشهر الماضى، أعلن رئيس “الخطوط الجوية القطرية” أن الخلاف بين الشركة الخليجية ومجموعة “إيرباص” الاوروبية متواصل، منددا بمحاولة “تخويف” من قبل الشركة المصنعة للطائرات رغم الآمال في التوصل إلى اتفاق خارج المحاكم.

وقال أكبر الباكر في مؤتمر صحفي في ختام الجمعية العمومية لاتحاد النقل الدولي (إياتا) في الدوحة “لو تم التوصل إلى اتفاق، لما كنا في انتظار محاكمة العام المقبل”.

ومنذ أشهر، دخلت الخطوط الجوية القطرية في نزاع مع شركة إيرباص حول تدهور الأسطح الخارجية لجسم الطائرة في بعض طائراتها العريضة من طراز “ايه 350”.

وأدّى النزاع إلى قيام شركة الطيران، وهي إحدى أكبر 3 شركات طيران في الخليج، بإيقاف 23 طائرة عن العمل وعدم قبول مزيد من عمليات التسليم من الشركة الأوروبية إلى حين حلّ المشكلة.

ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية على شركة إيرباص بشأن هذه القضية أمام المحكمة العليا في لندن في ديسمبر الماضي؛ حيث دافعت إيرباص بقوة عن “ايه 350” ضد أي تلميحات الى أن الطائرة ليست آمنة.