في ندوة تحديات السينما المصرية: القرصنة أخطر مشاكل الفن السابع

- جابي خورى: إيرادات دور العرض المصرية خلال عام 2016 لم تتعد 28 مليون دولار !!- مجدى أحمد علي: أزمة السينما من الممكن أن تنتهي بتليفون واحد من الرئاسة- خالد عبدالجليل: بحثنا مشاكل السينما مع الحكومات بدءا من حكومة الببلاويرحاب صبحى:عقدت، منذ قليل، بمقر المجلس الأعلى للثقافى ندوة "تحديا

– جابي خورى: إيرادات دور العرض المصرية خلال عام 2016 لم تتعد 28 مليون دولار !!

– مجدى أحمد علي: أزمة السينما من الممكن أن تنتهي بتليفون واحد من الرئاسة

– خالد عبدالجليل: بحثنا مشاكل السينما مع الحكومات بدءا من حكومة الببلاوي

رحاب صبحى:

عقدت، منذ قليل، بمقر المجلس الأعلى للثقافى ندوة “تحديات السينما المصرية” وذلك في إطار فعاليات الدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وتحدث في الندوة كل من السيناريست مدحت العدل، والمخرج طارق العريان، وماجدة واصف رئيس المهرجان، ويوسف شريف رزق الله مدير المهرجان، والمنتج جابى خورى، وأدار الندوة الناقد خالد محمود.



وفي كلمته خلال الندوة، أكد السيناريست مدحت العدل أن السينمائيين يجب أن يكونوا خط الدفاع الأول عن السينما، وأن يدركوا معنى القوى الناعمة في مصر، مؤكدا أن جميع السينمائين معنين بهذا الأمر.



وروى العدل أنه كان قد تم تكوين لجنة لحل مشاكل السينما مكونة من 6 أفراد وقدمنا أسماءهم للرئاسة، واجتمعت اللجنة لمرة واحدة قدمنا خلالها مجموعة من الاقتراحات لتطوير الحالة السينمائية في مصر لكن هذه المقترحات لم تناقش، ولم يتحدد موعد لمناقشتها حتى الآن.

ومن جانبه، أكد المخرج طارق العريان أننا في مصر نعاني من مشاكل في الإنتاج والتوزيع ودور العرض، موضحا أن مشكلة الإنتاج يرجع سببها إلى أن العالم سبقنا، لذا لم يعد للفيلم المصري مكانة في العالم بسبب سوء جودته.



وأضاف العريان أن أخطر المشاكل التي تواجه السينما المصرية هي مشكلة القرصنة، فمن المفترض أن تشتري الفضائيات الفيلم، لكن ما يحدث هو أنه قبل عرضه يسرب للقنوات الأخرى مثل قناة “توك توك” وغيرها.



بينما قال المنتج جابي خوري إن كل ما لدينا هو 430 دار عرض فقط، وحتى هذه الدور ليس كلها صالح للاستخدام، كما أنها غير موزعة جغرافيا بالتساوي، وهناك الكثير من مشاكل التوزيع الداخلى.

وكشف خورى أن إيرادات دور العرض خلال عام 2016 كانت في حدود الـ28 مليون دولار فقط لا غير، وهو رقم هزيل للغاية بالنسبة لصناعة السينما في مصر، مقارنا هذه الإيرادات بما تحققه صناعة السينما في دولة كوريا الجنوبية إذ تحقق إيرادات سنوية تصل إلى مليار و140 مليون دولار فى السنة.



وأضاف خوري أنه يجب أن ندعم المركز القومي السينما بـ50 مليون جنيه كل عام، كما يجب زيادة دور العرض ومخاطبة مجلس الشعب والقنوات المصرية لمكافحة القرصنة، وهذه من الأساسيات لضبط صناعة السوق.

وقال خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، إن هناك مشاكل كثيرة في صناعة السينما، وقد بحثنا هذه المشاكل مع الحكومة بدءا من حكومة الببلاوي، ولدينا مطالب قدمناها لرئاسة الوزراء لمحاولة إنعاش جميع النواحي المتعلقة بالسينما.



وقال المنتج الفلسطينى حسين القلا، إن هناك أزمة في السينما بشكل عام، والآن لا يوجد مكان للمنتج المصري، وأصبح لا أحد يمثل صناعة السينما، فغرفة صناعة السينما أصبحت بدون منتجين، وأضاف القلا أنه بعد ظهور الفضائيات بدأت الأزمة في التفاقم، لأن مجهوداتنا بدأت تسرق بشكل سيقضي على الصناعة.

وقال المخرج مجدي أحمد علي إن أزمة السينما من الممكن أن تنتهي بتليفون واحد من الرئاسة، لكن هناك تصور لدى الرئاسة أن السينما ليست أهم من الارتباك السياسي والإرهاب والأحوال الاقتصادية.



وأضاف علي لا نستطيع إقناع الدولة إننا مهمين، وإن محاربة الإرهاب لا يعني فقط أن تقتل الإرهابيين، بل يجب محاربة الإرهاب بالثقافة والفن.

وأكد أن معظم المحافظات لا يوجد بها دور عرض، وهناك غياب كامل للسينما في أغلب محافظات مصر”.