اتصالات وتكنولوجيا

في مهرجان الجونة.. يسرا تكشف عن تفاصيل خدمة «حريف تمثيل» مع أورنج (صور)

الفائز في المسابقة سيشارك معها في عمل فني خلال رمضان 2021
المال - خاص 9:44 م, السبت, 24 أكتوبر 20 9:44 م, السبت, 24 أكتوبر 20

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كشفت الفنانة يسرا عن التفاصيل الأولى لتعاونها مع شركة اورنچ مصر من خلال خدمة حريف تمثيل، والذي يترابط مع مسلسل يسرا المقبل في رمضان 2021.

وجاء ذلك خلال حفل إطلاق الخدمة الذي أقيم يوم السبت 24 أكتوبر على هامش مهرجان الجونة السينمائي، بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر

وتأتي خدمة حريف تمثيل ضمن جهود يسرا المستمرة لمساندة المواهب الشابة وحرصها الدائم على فتح المجال لها في أعمالها.

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وتقول يسرا عن دوافعها للمشاركة بالمشروع “استفدت من دعم ومساعدة النجوم الكبار لي في بداياتي، وهو ما سأظل ممتنة له طوال العمر”.

وتضيف: “لهذا أنا سعيدة بأنني سأقوم بنفس هذا الدور بشكل رسمي ومنهج فني من خلال خدمة حريف تمثيل الذي تقدمه شركة اورنچ المعروفة بدعمها للمواهب الشابة في فنون عديدة، وهذا دافع آخر لتحمسي للمشاركة”.

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حريف تمثيل هو مسابقة لعملاء شبكة اورنچ، وفيها يسجل المتسابق مقطع فيديو لمشهد تمثيلي قصير يحاكي أحد الشخصيات بأفلام ومسلسلات يسرا، سواء كان الدور يخص يسرا أو غيرها من الممثلين.

وبعد تحميل الفيديو على الموقع الخاص بالخدمة، تبدأ مرحلة التصويت بعد ذلك، ويتم إعلان الفائز بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات شهرياً. وإضافة لهذا تختار يسرا فائز آخر، ليقدم الاثنان تجربة أداء تمثيلي أمامها، والفائز منهما سينال فرصة ذهبية للتمثيل معها في مسلسلها المقبل خلال موسم رمضان 2021.

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وعن المسلسل كشفت يسرا أنه من إنتاج شركة العدل جروب (المنتج جمال العدل) الذين سبق وأن قدمت معهم العديد من الأعمال، وتشارك في الإنتاج شركة سينرجي (تامر مرسي)، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

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بقلم المال - خاص

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