في مكتبة وزيرة التخطيط.. قصة لثلاثة دببة وكتاب «التنمية الاقتصادية» (فيديو)

تحدثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أبرز الكتب المفضلة لديها في برنامج “صاحب المكتبة على شبكة إذاعات “راديو النيل” مع محمد بكر.

وأوضحت وزيرة التخطيط في مداخلة عبر البرنامج أن مكتبتها تضم مجموعة متنوعة اقتصادية وإدارية وثقافية بجانب قصص أطفال تحكيها لأحفادها .

وقالت وزيرة التخطيط إن “الكتاب الاقتصادي الأبرز لدي هو كتاب التنمية الاقتصادية لاستاذي الدكتور عمرو محيي الدين أما عن قصص الأطفال فهي كثيرة ، ولكنها تفضل أن تحكي قصة الثلاثة دببة، لأني بحبها وأنا صغيرة ودائما أحكيها لأولادي وأحفادي أيضا”.

وبالنسبة للكتب الثفاقية فقالت وزيرة التخطيط أنها تفضل كتاب yours mine and ours الذي يتحدث عن التنوع والقضية السكانية، لافتة إلى أن الكتاب يضم مجموعة كبيرة من الأحداث واقتبس منه الفيلم المصري “عالم عيال في عيال” قصته حيث جسد القضية السكانية بشكل لطيف وخفيف .

وبالنسبة للقصائد فقالت وزيرة التخطيط فهي تفضل “على قدر أهل العزم تأتي العزائم “.

وتابعت وزيرة التخطيط أن طفولتها تأثرت بشكل قوي بأسرتها ووالدها بجانب تغير مسارها التعليمي والاتجاه للدراسة فكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بدلا من الهندسة، مشيرة إلى أن والدها كان مهندسا .

وأكدت الوزيرة أن أول حلم لها عندما التحقت بالكلية هو أن تصبح عميدة لها مثل الدكتور خيري عيسي الذي كان يشغل هذا المنصب وقتها، وهو ما وصلت إليه بالفعل وأصبحت أول عميدة منتخبة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مشيرة إلى أنها دائما ما تحكي حلمها لطلابها لتحفيزهم على تحقيق أحلامهم مهما كانت صعبة .

وعن التواريخ المؤثرة في حياة هالة السعيد قالت أن فترة 30 يونيو ، في التاريخ الحديث ، هي الأكثر صعوبة حيث تولت منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مرحلة حساسة ولكنها أصرت على ذلك حتى تحقق حلمها وحلم والدها.

وعن الأماكن التى تشعر فيها بالراحة قالت الوزيرة: “أأى مكان قدام البحر”.

أنهت وزيرة التخطيط حديثها بأن والدها من أكثر الشخصيات المؤثرة في حياتها وأنه ترك لها وأسرتها وصية بخط يده عن المبادئ التى يتوجب عليهم التمسك بها والحفاظ عليها مثل التوازن في العلاقات والأمانة والاخلاص.