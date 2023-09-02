في معرض IFA 2023 بألمانيا.. «إل جي» تعرض المنزل الذكى LG Smart Cottage

أقامت شركة “إل جي” للإلكترونيات جناحا واسعا هادئا جيد الإضافة، مصنوعا من المواد الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة الاستخدام، في معرض “إيفا” برلين، وفقا لوكالة يونهاب.

وقد افتتح معرض “إيفا” لعام 2023 أمس الجمعة ويستمر حتى يوم الثلاثاء. ومن الموضوعات الرئيسية في المعرض موضوع الاستدامة، في وقت أصبح فيه المستهلكون والشركات والحكومات واعين بالقضايا البيئية، ويعطون الأولوية للحفاظ على سلامة الكوكب.

ومن بين المجموعة الواسعة من أحدث الأجهزة والمنتجات المبتكرة المعروضة، يبدو أن منزل “إل جي” الذكي (LG Smart Cottage) ومنزل رؤية الانبعاثات الصفرية (Net-Zero Vision House) يجذبان انتباه الزوار أكثر من غيرهما، كما يجسدان رؤية “إل جي” لمنهج الحياة المستدام.

وفي المنزل الذكي، وهو منزل جاهز يمكن بناؤه بسهولة في أي مكان، يوجد كل ما قد يحتاجه المرء لحياة مريحة وحديثة، ولكن صديقة للبيئة، من غسالة الأطباق إلى الثلاجة إلى شاحن السيارة الكهربائية.

وتم تجهيز المنزل من طابقين وتصميمه على طراز شقق الاستوديو بتقنيات الشركة الذكية للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مع لوحة شمسية بقدرة 4 كيلووات على السطح لاستخدام الطاقة الشمسية في تكييف الهواء وتدفئة الأرضية وتوفير إمدادات المياه الساخنة.

ويتم ربط الأجهزة المنزلية المتميزة في المنزل القائم على الوحدات من خلال تطبيق “LG ThinQ” لأتمتة المنزل، مع وجود خصائص صديقة للبيئة لتقليل استهلاك الطاقة.

وقالت “إل جي” إن «حلول المنزل الشامل لكل شيء والجاهز» ليس مجرد منزل، ولكنه أسلوب حياة مصمم لوضع كوكب الأرض في المقام الأول.

كما عرضت الشركة حلولها الخاصة بتوفير الطاقة وإدارتها في قسم منزل رؤية الانبعاثات الصفرية، حيث يمكن للزوار رؤية مسارات تدفق الطاقة داخل المنزل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل استهلاك الطاقة.