قالت هيونداي موتور وكيا التابعة لها، إنهما قد كشفتا عن طرز سيارات رياضية متعددة الاستخدام الخاصة بهما وسط طلب قوي على السيارات من هذا النوع، في معرض نيويورك الدولي للسيارات هذا الأسبوع، بحسب وكالة يونهاب.

هيونداي تكشف عن سيارة باليسيد الرباعية المحسنة

وكشفت هيونداي عن سيارة باليسيد الرباعية المحسنة، في المعرض قبل إطلاقها محليًا في مايو، في حين قدمت كيا سيارة تيلورايد الرباعية المحسنة، قبل إطلاقها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، حسبما ذكرت الشركتان في بيانين منفصلين.

ستتوفر باليسيد الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ومحرك ديزل سعة 2.2 لتر أو محرك بنزين 3.8 لترات. وقالت هيونداي إنه سيتم طرحها في السوق الأمريكية هذا الصيف.

سيارة تيلورايد الجديدة

وتأتي سيارة تيلورايد الجديدة بمحرك بنزين سعة 3.8 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات. وهي مجهزة بميزات أمان معززة، مثل تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)، وأنظمة مساعدة التوجيه المراوغة.

أطلقت تيلورايد التي تم إنتاجها في مصنع كيا في جورجيا في السوق الأمريكية في 2019، وتباع فقط في أسواق أمريكا الشمالية.

وأطلقت كيا أيضًا سيارة نيرو الجديدة كليًا، بتصميم جديد كليا وقدرات مركبة (V2L) ونطاق قيادة ممتد. قالت كيا إن السيارة ستظهر في السوق الأمريكية في وقت لاحق من العام بثلاثة طرز وهي هجينة بالبنزين، وهجينة كهربائية وكهربائية بالكامل.

كما طرحت السيارة السيدان الكهربائية النقية الرائدة، باسم كيا كونسبت إي في 9، في نيويورك بعد عرضها في معرض لوس أنجلوس للسيارات في نوفمبر من العام الماضي.

تراجع مبيعات سيارات هيونداي وكيا بنسبة 3.7% فى السوق الأمريكية

وقد انخفضت مبيعات سيارات هيونداي وكيا بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 322,593 سيارة في الولايات المتحدة ، أهم سوق سيارات في العالم، في الفترة من يناير إلى مارس.

من ناحية أخرى، أعلنت جينيسيس، العلامة التجارية الفاخرة لمجموعة هيونداي موتور، مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة وخطة الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة.

جينيسيس تكشف عن مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة “إكس سبيديوم كوبيه”

وكشفت جينيسيس عن مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة “إكس سبيديوم كوبيه” خلال حدث “جينيسيس هاوس ديزاين نايت” الذي أقامته لوسائل الإعلام الأمريكية في “جينسيس هاوس” وهي مساحة ثقافية معقدة للعلامة التجارية في مانهاتن في نيويورك يوم الأربعاء.

وتم إنتاج “إكس سبيديوم كوبيه”، وهي سيارة مفهومية مطورة من سيارة “جينسيس إكس” التي تم الكشف عنها في مارس من العام الماضي، لمشاركة اتجاه تصميم السيارات الكهربائية المستقبلية لـ جنيسيس. لم يتحدد شكل ووزن السيارة.

وقال لوك دونكيرفولك، المدير الإبداعي لجينيسيس ونائب رئيس هيونداي موتور، إن “إكس سبيديوم كوبيه”، بصفتها نوع من نماذج التصميم، نشأت من عملية ممارسة تصميم حرة بدون الخضوع لعملية موحدة.

وأضاف أن هذا النموذج التجريبي يحمل الحمض النووي لجينيسيس ويظهر الاحتمالات اللانهائية لتصميم السيارات الكهربائية في المستقبل.