في معرض «كايرو آي سي تي».. «عرب سيكيورتي» توقع اتفاقية شراكة مع «شنايدر إلكتريك»

أعلنت عرب سيكيوريتي جروب ASG الشركة العاملة في مجال الأنظمة الأمنية والسلامة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة شنايدر إلكتريك العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي لتصبح عرب سيكيوريتي موزعًا معتمدًا لحلول ومنتجات شركة شنايدر إلكتريك في السوق المصرية وبهذا الاختيار تعد شنايدر إلكتريك واحدة من أهم العلامات التجارية التي تعمل معها عرب سيكيورتي جروب ASG .



وتعقيبا على هذا الاختيار ، أعرب باسم بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة عرب سيكيوريتي جروب ASG عن سعادته بهذا الاختيار وهذه الشراكة التي تعكس حجم الثقة التي تتمتع بها عرب سيكيوريتي الرائدة في مجال الأنظمة الأمنية في السوق المصرية والإقليمية، مؤكدا أننا فخورون بهذه الشراكة حيث تعد شنايدر إلكتريك واحدة من أكبر العلامات التجارية الرائدة، وتوفر الشركة حلولا تدعم تقنية إنترنت الأشياء لربط وتوصيل البيانات وجمعها وتحليلها واتخاذ إجراءات بشأنها في الوقت الفعلي، ما يوفر بدوره أمانًا وكفاءة وموثوقية واستدامة معززة.

كما تعد شنايدر إلكتريك مصر شريكا رئيسيا في السوق في جميع القطاعات التي تعمل بها وتشمل: النفط والغاز، والمرافق، ومياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والتعدين والمعادن والفلزات، والأغذية والمشروبات، والخدمات السحابية والخدمية، والأدوية والمباني بكافة قطاعاتها الفرعية ، وستستعرض عرب سيكيوريتي جروب أبرز الحلول والتقنيات التي تطرحها شنايدر إلكتريك في مصر من خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT في دورة اليوبيل الفضي حيث تعد هذه المشاركة هي السادسة في تاريخ الشركة.

وتعمل شنايدر إلكتريك في أكثر من 100 دولة حول العالم، ولديها أكثر من 140 ألف موظف بحجم أعمال 25.72 مليار يورو في سنة 2018، وقد أسست شنايدر إلكتريك فرعها الإقليمي في مصر عام 1987، ولديها 1600 موظف يخدمون في إفريقيا والشرق الأوسط خارج مصر.





