في معرض إيفا برلين.. سامسونج تطرح تطبيقا للوصفات الغذائية وفنون الطهي

طرحت شركة سامسونج للإلكترونيات خلال مشاركتها في المعرض الدولي للغلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية IFA برلين 2023 تطبيق Samsung Food ، الذي يتيح للمستخدمين البحث عن الوصفات وحفظها ومشاركتها، والتحضير للوجبات والطهي وتسوق البقالة.

تم الإعلان عن Samsung Food في مؤتمر صحفي علي هامش المعرض، وهو متاح حاليًا في 104 دول بثماني لغات، ويوفر التطبيق المعرفة الغذائية العالمية للمستخدمين، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات صحية بشأن الطعام والطهي المناسب لهم.

كما يمكن للتطبيق الاتصال بأجهزة المطبخ المتوافقة من سامسونج وإرسال الوقت ودرجة الحرارة المناسبة للفرن على الفور، ويحتوي التطبيق على أكثر من 160 ألف وصفة، مما يوفر تجربة جديدة للطهي بشكل مستمر.

صرح بنجامين براون، الرئيس التنفيذي للتسويق في سامسونج أوروبا: ” تلتزم سامسونج بشغفها الدائم تجاه ربط مستخدمينا بالأشخاص والأماكن وأنشطة الترفيه التي يفضلونها. سنستمر في الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها أحدث الابتكارات التكنولوجية لضمان نمو وتطور منظومة SmartThings بطريقة تسمح للأشخاص بإجراء المزيد من الاتصالات الهامة.”تعزيز تجربة المنزليتيح تطبيق SmartThings للمستخدمين التحكم في منازلهم من أي مكان، مما يمكنهم من الاستمتاع بالترفيه والحفاظ على سلامتهم، وتظل منازلنا في أوروبا ذات أهمية كبيرة حيث تلعب أدواراً متعددة في حياتنا اليومية، من العمل إلى أماكن الاسترخاء والترفيه.

وبقرب نهاية العام الجاري، سيقدم تطبيق Samsung Food وصفات مخصصة تعكس احتياجات المستخدمين الغذائية وبحلول نهاية العام، وباستخدام Food AI المدعوم بالذكاء الاصطناعي ستوفر Samsung Food وصفات مخصصة تعكس المتطلبات الغذائية للمستخدمين، مثل تحويل الوصفات إلى نسخة نباتية بسهولة.

ومن المقرر أن يتم ربط التطبيق مع Samsung Health في وقت لاحق من هذا العام، مما يسمح بتنسيق خطط الوجبات وفقًا لتفضيلات ومتطلبات النظام الغذائي الشخصي، بالإضافة إلى دعم المستخدمين في تحقيق أهدافهم الصحية. وفي عام 2024 سيتم استخدام تقنية Vision AI للتعرف صور الطعام في تطبيق Samsung Food ، للتحقق من المعلومات الغذائية والتعرف على المكونات وتقديم توصيات للوصفات المثالية.

ولتعزيز التزامها تجاه تعزيز قطاع الترفيه، تواصل سامسونج توسيع مجموعتها من الشاشات المتطورة، ومن خلال إطلاقها لشاشات Neo QLED 8K Q80C QLED 4K بمقاس 98 بوصة

كما تعتزم جلب مجموعتها الكاملة من شاشات Micro LED إلى أوروبا بحلول نهاية العام، مما يوفر تجربة مشاهدة مذهلة بالتباين الرائع والتفاصيل الواضحة، سواء أثناء اللعب أو مشاهدة الأفلام.

واحتفالاً بالذكرى المئوية لتأسيس ديزني، أعلنت سامسونج عن إطلاق شاشة The Frame – Disney100 Edition والتي تتميز بحواف معدنية فضيّة بلاتينية مميزة من مجموعة Disney 100، وتأتي الشاشة مع جهاز تحكم عن بعد فريد من نوعه مستوحى من شخصية ميكي ماوس. وتشمل الشاشة أيضًا مجموعة من 100 قطعة فنية من استديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، وأستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة، ومارفيل، ولوكاسفيلم، وناشيونال جيوغرافيك، بالإضافة إلى الصور الكلاسيكية لشخصيات ميكي وميني وودي وسندريلا وغيرهم .

كما تم الإعلان أيضاً في المؤتمر الصحفي عن إطلاق عالمي لجهاز The Freestyle 2nd Gen، الذي يوفر تجربة شاشة كبيرة متعددة الاستخدامات في أي مكان يختاره المستخدم، سواء كان على الحائط أو السقف.

يتيح جهاز العرض هذا الاستمتاع بتجارب شاشة أفقية وعمودية، ويمكن توصيل جهازي عرض Freestyle معاً لتوفير تجربة مشاهدة بانورامية مقاس 160 بوصة، أو تجربة عرض رأسية بحجم 120 بوصة باستخدام ميزة “Smart Edge Blending”.

علاوة على ذلك، يتيح الوصول الكامل إلى Samsung Gaming Hub لمستخدمي Freestyle 2nd Gen الاستمتاع بأكبر الألعاب من شركاء سامسونج لبث الألعاب.خطوات صغيرة من أجل مستقبل أفضل تلتزم سامسونج بتطوير المنتجات والخدمات التي تساعد الأفراد على توفير المال، والعمل على تحسين البيئة.