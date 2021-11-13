في معرض «أسبوع أركان الفني» رواد المول يتمتعون بأعمال 50 فنانا (صور)

بمشاركة أكثر من 50 فناناً تم هذا الأسبوع افتتاح معرض اسبوع أركان الفني بمول ” أركان بلازا ” بلازا أحد الوجهات التجارية والاجتماعية الرئيسية في مدينة الشيخ زايد .

المعرض، الذي سيستمر حتى 17 نوفمبر الجاري . تم افتتاحه بحفل للمغنية ناتالي بشارة ، بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة والإعلاميين .

تنوعت الاعمال الفنية المعروضة ما بين الرسم ، النحت ، الطباعة ، الصور الايضاحية ،أعمال الوسائط المختلطة، والتصوير الفوتوغرافي.

المعرض من تنظيم وإدارة “Inka” ، ذراع أركان لتنظيم الفاعليات والمعارض والمؤتمرات ، وقد اقيم بالتعاون مع معارض الفنون الجميلة المرموقة والتي منها Gyptian و Art Empowers و ZagPick Gallery و The Arts ‘Hub والعديد من الفنانين المستقلين تحت إدارة Gyptian

كما سوف يستضيف Art Empowers أيضًا نقاشات وورش عمل، أبرزها ورشة الرسم التفاعلية التي يديرها الفنان المشهور محمد عبلة.

عضو مجلس إدارة اركان : سعيد بالمعرض لانه من أرقى المعارض الفنية والمرا سم فى مصر

وتعليقًا على الحدث، قال أحمد بدر الدين، عضو مجلس إدارة اركان ، أنه سعيد بالمعرض لانه من أرقى المعارض الفنية والمراسم في مصر فى رأيه، والتي تعرض أعمالًا فنية رائعة . ، مؤكدا انهم حريصون دائما ، في أركان ، على استضافة وتنظيم الأحداث التي تلبي أذواق واهتمامات زوارنا، مؤكدا ان أسبوع أركان الفني يسعى لان يعكس المفهوم الذي تم بناء أركان بلازا على أساسه.

سيف فوزي: المؤسس المشارك لمعرض Gyptian المعرض يجمع بين الفئات العمرية المختلفة وعشاق الفن

ومن جانبه ، أعرب سيف فوزي، المؤسس المشارك لمعرض Gyptian، عن سعادته بالعمل مع أركان، وقال ان معرض أسبوع أركان الفني سيوفر مجموعة من الفرص للهواة وللفنانين الكبار ، و أن يجمع بين الفئات العمرية المختلفة وعشاق الفن ، مما يعزز مكانة أركان كمنصة تدعم الفنانين والمبدعين والمصممين.

وأوضح فوزى ان شركة Gyptian مسؤلة عن المعرض الفوتغرافي تحديدا ، وان هدف المعرض هو اجتذاب عدد كبير للمشاهدة ورؤية اضافات جديدة فى اكثر من نوع من الفن ، مع الاخذ في الاعتبار أن الاغلب فى المعرض هو الفن الحديث.

و اعرب فوزي عن سعادته بأن المعرض مقام في الطبيعة ( out doors ) ، كما أن يمثل فرصة لزائري المول أن يستمتع بأعمال فنية لم يسبق لهم رؤيتها من قبل .

وأضاف فوزى ان الفنانين المشاركين فى المعرض جمعيهم مصريين بإستثناء فنان أيطالى يعيش مصر ، مشيرا الى أن المعرض يشمل اعمالا تم تنفيذها بخامات الاكريلك والزيت والنحت والتصوير الفوتغرافى .

سيف فوزى : المعرض يشارك به مجموعة من الفنانين المميزين مثل كريم الحيوان وهانى محفوظ

وأوضح فوزي أن المعرض يشارك به مجموعة من الفنانين المميزين مثل : الفنان هانى محفوظ ومحمد صبرى وكريم الحيوان ويحيى العلايلي .

مشيرا الى ان أسعار الأعمال المعروضة ، وبالاخص فى مجال التصوير الفوتوغرافى ، تبدأ من 500 لتصل الى الاف الجنيهات ، و ذلك لان هناك اعمال لفنانين عرضوا بمصر واوربا والشرق الاوسط .

شريفة الدمرداش الشريك المؤسس لمعرض Gyptian : العمل مع أركان هو علامة فارقة وجديدة تفتح الأبواب لفرص هائلة للفنانين

أما شريفة الدمرداش، الشريك المؤسس لمعرض Gyptian ، فأكدت أن الشركة تبحث دائمًا عن شركاء استراتيجيين يمكنها من العمل معهم لعرض الأعمال الفنية للفنانين المصريين الرائعين. مؤكدا ان العمل مع أركان هو علامة فارقة جديدة ل Gyptian ومغامرة مثيرة تفتح الأبواب لفرص هائلة للفنانين .

دينا ترجم فنانة تشكيلية : تواجد معرض فنى فى مكان OUT DOOR ومول هو تجربة مميزة

ومن جانبها قالت دينا ترجم ، فنانة تشكيلية ، أن تواجد معرض فنى فى مكان OUT DOOR ومول هو تجربة مميزة لان رواد المول لا يكن فى اذهانهم ان هناك معرض لان المول دائما يكون للتسوق فقط ، فهذة فرصة لهم ان يتسوقوا و يستمتعوا فى نفس الوقت معرض فنى يضم فنانين لهم أهمية فى عالم الفن التشكيلي .

الفنانة دينا ترجم

وأضافت ترجم انها شاركت فى المعرض بلوحتين من الفن التجريدى ، تتميزان بالألون الهادئة التى دائما ما تقصد ان تقدمها كما حدث في معرضها السابق “ “ LA VIE EN ROSE بمعنى “الحياة الوردية” وهو عنوان أغنية شهيرة للمطربة الفرنسية الكلاسيكية ” ايديث بياف ” Édith Piaf ..

و أوضحت ترجم أن عنوان اللوحة التجريدية الاولى هو : (GRATEFUL) وهى أمتنان الانسان لكل ماهو جميل فى حياته . الفنان شعبان الحسينى

الفنان شعبان الحسينى : مايميز هذا المعرض أنه فى مكان مفتوح عكس رواد الجاليرى المعدودين

أما شعبان الحسينى ، الفنان التشكيلى المشارك بالمعرض من خلال الزمالك ارت جاليرى بلوحتين من معرضه السابق الذي حمل عنوان “الجانب الاخر” ، فقال أن ميزة هذا المعرض انه مقام فى مكان مفتوح ، OPEN AREA ، و ذلك لان رواد الجاليرى معدودين، أما المول فبه العديد من أصناف البشر ، و يمثل فرصة لان يمنح رواد المول ثقافة بصرية عن جمهور الجاليرى المحدود ، و هي فرصة لاجتذاب جمهور المول لمشاهدة أعمال الفنانين الكبار حتى ان لم يتم شرائها