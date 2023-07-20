في مصر وجنوب أفريقيا.. «الكترولكس جروب» تستعد لبيع أصول غير أساسية بإجمالي 10 مليارات كرونة سويدية

أعلنت إلكترولكس جروب اليوم أن الشركة بدأت الاستعداد لبيع العلامة التجارية زانوسي Zanussi وغيرها من العلامات التجارية غير الأساسية خلال الفترة المقبلة، وذلك كجزء من إعادة ترتيب أولويات استراتيجيتها العالمية، والتركيز على بعض العلامات التجارية.

وستشمل عملية البيع مصانع الشركة في مصر، والتي تقوم بإنتاج الأجهزة الرئيسية التي تحمل العلامة التجارية زانوسي، إلى جانب مصانع سخانات المياه في مصر وجنوب إفريقيا، كما ستُمضي الشركة قدماً في بيع الأصول غير الاستراتيجية، حيث تقدر القيمة الإجمالية المحتملة لعملية البيع من هذه الأصول مجتمعة بحوالي 10 مليارات كرونة سويدية.

وقال جوناس سامويلسون- رئيس إلكترولكس جروب ومديرها التنفيذي: “بعد إجراء هذه التعديلات المحورية على استراتيجية المجموعة، سينصب تركيزنا على ابتكار تجربة مستهلك مستدامة مع تعزيز رحلة المستهلك مع منتجاتنا، وذلك باستخدام آليات الرقمنة والتفاعل المباشر مع المستهلك”.

وأضاف: “تهدف استراتيجية المجموعة إلى تحقيق ربحية متنامية في فئات مختارة من الأجهزة المنزلية في القطاعات المتوسطة والفاخرة تحت علاماتنا التجارية الرئيسية Electrolux وAEG وFrigidaire”.

وتابع: “تعتبر الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم جزءًا رئيسيًا إعادة ترتيب أولويات الاستراتيجية، كما سنقوم بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيتنا بسرعة وعلى نطاق واسع. وستسهم هذه التغيرات في تحقيق هيكل رأس المال المستهدف لدينا”.

وواصل: “يعد التركيز وإدارة المحافظ الاستراتيجية أكثر أهمية من أي وقت مضى، بخاصة في ظل الوضع الحالي العالمي المليء بالتحديات، وهو ما يمنح المجموعة القدرة على تقديم ابتكارات جذابة من شأنها توفير تجربة فريدة للعملاء في إطار علاماتنا التجارية الاستراتيجية. كما سيتم أيضاً النظر في إجراء تبسيط وتخفيض هيكلي بعد تقييم الوضع الحالي”.

وبلغ صافي مبيعات المجموعة في عام 2022 من العلامات التجارية وفئة سخانات المياه التي سيتم بيعها منها 7.1 مليار كرونة سويدية، أي ما يعادل حوالي 5% من صافي مبيعات المجموعة.

ويشمل هذا المبلغ 3.7 مليار كرونة سويدية متعلقة بصافي مبيعات المجموعة في أوروبا ، مع وجود أغلبية المبيعات في المملكة المتحدة ودول البنلوكس.

كما يتعلق صافي مبيعات بقيمة 3.4 مليار كرونة سويدية بعمليات المجموعة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، منها 2.0 مليار كرونة سويدية في مصر، و1.1 مليار كرونة سويدية في جنوب إفريقيا، وبلغ إجمالي عدد الموظفين في عام 2022، 2238 في مصر و 856 في جنوب إفريقيا.

وعلق سامويلسون أنه على الرغم من أن قطاع سخانات المياه في مصر وجنوب إفريقيا يعد مربحاً وأن العلامات التجارية التي تتطلع المجموعة لبيعها كلها معروفة جيدًا في أسواقها، إلا أن هذه الأصول لا تتوافق بشكل قوي مع استراتيجية المجموعة الأساسية بالشكل الكافي لضمان التركيز والاستثمار المطلوبين من إلكترولكس جروب، لذلك، تؤمن المجموعة بخلق فرص ذات قيمة أكبر ونمو أسرع تحت ملكية مختلفة. وسوف تقوم المجموعة بالطبع بتقييم العروض المحتملة كلاً على حده.

وأكد أن العلامة التجارية زانوسى ستظل متوفرة في السوق المصرية دون التأثير على عمليات الشركة في مصر، وشدد على التزام الشركة بتقديم نفس الخدمات والمنتجات بنفس الجودة العالمية، وعلى حرص الشركة على دعم كافة العملاء بشكل كامل وتلبية متطلباتهم على صعيد البيع والصيانة وقطع الغيار. كما أوضخ أن اجراءات بيع أي مصنع أو شركة لا تتم بين يوم وليلة بل تستمر لفترات قد تمتد لأشهر، وأن العلامة التجارية زانوسي ستظل حريصة على تحقيق النمو والازدهار مع مالك جديد بمجرد اكتمال الصفقة.

وتشمل عمليات البيع للعقارات، ضمن بعض بنود أخرى، بيع مرافق الإنتاج المعلن عنها سابقًا في ممفيس ونيريجيهازا، حيث توقف الإنتاج أو سيتم إيقافه. وقد اختارت المجموعة Société Générale كمستشار لعمليات البيع من العلامات التجارية سابقة الذكر وفئة سخانات المياه.

وتتضمن العلامات التجارية التي تدخل في نطاق البيع في المقام الأول العلامات التجارية للأجهزة الرئيسية: زانوسي Zanussi وايديال Ideal و Faure و Zanker و Rosenlew و Elektro-Helios و Zoppas والعلامات التجارية الخاصة بسخانات المياه Olympic Electric و Kwikot.