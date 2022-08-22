في مصر وتونس .. ميتا تبدأ تلقي طلبات الالتحاق ببرنامج Metathon XR للواقع الممتد



أعلنت ميتا Meta اليوم عن بدء تلقي طلبات المشاركة في برنامج AR / VR Metathon ميتاثون الواقع الافتراضي والواقع المعزز) لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا، وذلك في كل من مصر وتونس.

ويعقد البرنامج بالشراكة مع Imisi 3D و Black Rhino VR يعد ميتاثون أفريقيا للواقع الافتراضي والواقع المعزز سلسلة من البرامج والفعاليات التي تقام تحت رعاية صندوق XR(الواقع الممتد) العالمي الذي يهدف إلى دعم مواهب الواقع الممتد في جميع أنحاء إفريقيا لبناء حلول مبتكرة تستعرض مختلف حالات الاستخدام العالم الافتراضي الكامل في أفريقيا.

مراحل برنامج ميتاثون

وسيضم برنامج ميتاثون ثلاثة مراحل رئيسية بما في ذلك برنامج تدريبي، وهو برنامج هاكاثون على مستوى أفريقيا سيقام فعلياً وافتراضياً في 16 دولة أفريقية، بما في ذلك مصر وتونس، يليه ملتقى تدريبي مكثف لتطوير وصقل الحلول التي تم ابتكارها بالفعل. تقام هذه المراحل الثلاث من منتصف أغسطس الجاري إلى أبريل 2023.

وفي سياق متصل قال فيل أودور، رئيس برامج السياسات لأفريقيا في ميتا: “يعد ميتاثون أفريقيا للواقع الافتراضي والواقع المعزز فرصة لإظهار أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي التي كانت موجودة منذ عقود، هي جوهر مستقبل العالم الافتراضي الكامل وما يبنيه الأفارقة في هذه الصناعة”.

وأضاف أودور: “إن صندوق XR للبرامج والأبحاث هو استثمار لمدة عامين بقيمة 50 مليون دولار في البرامج والأبحاث الخارجية التي تركز على بناء العالم الافتراضي الكامل بمسؤولية.

واشار الى ان من خلال هذا الصندوق، نتعاون مع الشركاء في الصناعة، مثل جماعات الحقوق المدنية، الحكومات والمنظمات غير الربحية، والمؤسسات الأكاديمية، لتحديد كيفية بناء هذه التقنيات بمسؤولية، لافتا ان لهذا السبب تم عقد الشراكة مع مختبر موسع لإنشاء الواقع الممتد Imisi 3D، وهو المختبر المتخصص في تطوير منظومة الواقع الممتد، وشركة إنتاج الواقع الإفتراضي Black Rhino VR، واللذين يمثلان المشهد الإبداعي والمبتكر في أفريقيا، لإطلاق هذا البرنامج لدعم المواهب الأفريقية في مجال الواقع الممتد التي تبني حلولاً مبتكرة توضح الجوانب المختلفة للعالم الافتراضي الكامل في أفريقيا”.

واضافت جوديث أوكونكو، مؤسسة شركة Imisi 3D & AR/VR AFRICA: “بعد ست سنوات من أول هاكاثون لنا، وبعد الفعاليات التي أقيمت في أكثر من 28 دولة عبر أنحاء القارة، يسعدنا بشكل خاص أن نتشارك مع ميتا و Black RhinoVR في إطلاق إصدار عام 2022.

واوضحت انه يجمع ميتاثون أفريقيا للواقع الافتراضي والواقع المعزز لهذا العام بين التدريب المسبق للواقع المعزز والافتراضي في أفريقيا ما قبل الهاكاثون، والهاكاثون، والملتقى التدريبي في برنامج واحد.

و المحت انه من خلال العمل مع الشركاء في 16 بلداً، يعد هذا الحدث هو الأكبر والأكثر طموحاً، ويوفر إتاحة أكبر للواقع الممتد، بالإضافة إلى الفعاليات الشخصية المقامة في هذه البلدان، نرحب بالمشاركين من جميع أنحاء القارة الذين سيكونون قادرين على التعلم والاختراق افتراضياً. وفي هذه الفترة التي تشهد اهتماماً عالمياً مكثفاً بالواقع الافتراضي الكامل (Metaverse)، تظل مهمتنا كما هي – زيادة إتاحة موارد الواقع الممتد في القارة، وتسريع مواهب الواقع الممتد، واستعراض حلول الواقع الممتد الأفريقية، وخلق مسارات للمهن والصناعة”.

وصرح برايان أفاندي، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة BlackRhino VR: “يشرفنا ويسعدنا أن نعقد شراكة مع ميتا وImis i3D في هذا المشروع الواعد. سيشجع الميتاثون الاستكشاف والاكتشاف بين التقنيين المبدعين من الشباب الأفارقة الذين ستتاح لهم الفرصة لتطوير حالات استخدام الواقع الممتد التي تركز على الجانب الأفريقي، والتي ستعالج بعض التحديات الفريدة التي يواجهونها في قارتنا. هذا النوع من التعاون هو ما تحتاجه أفريقيا لتسليط الضوء على إمكانات الفرص الاجتماعية والاقتصادية الجديدة وغير المستغلة التي يطرحها الواقع الممتد”.