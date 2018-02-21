في مشاركته اﻷولى.. المقاصة يودع دوري أبطال أفريقيا مبكرًا

علي المصري ودّع فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، دوري أبطال أفريقيا مبكرًا، بمشاركته اﻷولى بالبطولة في تاريخه، بتعادله السلبي دون أهداف، مع ضيفه جينيريشن فوت السنغالي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي للمسابقة. واستفاد بطل السنغال من فوزه ذها

علي المصري





ودّع فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، دوري أبطال أفريقيا مبكرًا، بمشاركته اﻷولى بالبطولة في تاريخه، بتعادله السلبي دون أهداف، مع ضيفه جينيريشن فوت السنغالي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي للمسابقة.

واستفاد بطل السنغال من فوزه ذهابًا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الصداقة الدولى، بالعاصمة السنغالية داكار، اﻷسبوع الماضي، قبل أن يحقق تعادلًا سلبيًّا ثمينًا في اﻹياب، ليتأهل للدور المقبل، ويودع المقاصة من الدور التمهيدي، بمجموع اللقاءين 2- 0.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسيطر مصر المقاصة على مجريات اللقاء، لكن دون خطورة على مرمى الفريق السنغالي، وتكرر اﻷمر في الشوط الثاني، ليودع الفريق الفيومي البطولة من دورها التمهيدي.

وسيواجه جينيريشن فوت الفائز من إيه إس فان بطل النيجر مع حوريا الغيني، في دور الـ32 للبطولة، علمًا بأن اﻷخير فاز ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف في غينيا، ويتقابلان، مساء اليوم، فى الإياب بالنيجر.