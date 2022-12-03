في مسيرته الكروية.. ليونيل ميسي يستعد لخوض مباراته الـ1000 بمونديال قطر

يلعب ليونيل ميسي مباراته الألف في مشواره الكروي، عندما تواجه الأرجنتين أستراليا في الدور الثاني بمونديال قطر.

وذكرت ” بى بى سى” أن تلك المباراة ستكون رقم 169 لميسي مع منتخب بلاده، وتضاف إليها 778 مباراة لعبها لناديه السابق، برشلونة، و53 مباراة لعبها لناديه الحالي، باريس سان جيرمان.

وإذا خسر منتخب الأرجنتين المباراة، فربما تكون المرة الأخيرة، التي يلعب فيها ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، في نهائيات كأس العالم.

وقال مدافع أستراليا، هاري سوتار، عن مواجهة ميسي: “علينا أن نكون يقظين، فلا يكفي لاعب واحد لإيقافه”.

وكان لاعب ستوك سيتي، سوتار، أحد اكتشافات الدور الأول من نهائيات كأس العالم، في المنتخب الأسترالي.

وأضاف: “يعد ميسي، رفقة رونالدو، أبرز اللاعبين في العالم، ولن نرى لاعبا في مستواهما إلا بعد زمن طويل”.

“ولكن في المباراة سيكون واحدا من اللاعبين الذين سنواجههم”.

وسجل ميسي مرتين في نهائيات كأس العالم الجارية، ثم ضيع ضربة جزاء أمام بولندا.

واشتكى مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، من ضيق الوقت للتحضير لهذه المباراة.

وكان المنتخب الأسترالي قد تأهل إلى الدور الثاني الأربعاء، بعد فوزه على الدانمارك. أما منتخب الأرجنتين فتأهل بعد أربع ساعات من ذلك، بفوزه على بولندا.