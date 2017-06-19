في مدينة العقاد (493) عبقرية خالد (11)

وعلى هذا انقضى واجب خالد بن الوليد فى حروب الردة كأحسن ما ينقضى هذا الواجب، وقام وحده بأوفر سهم فى هذه الحروب، لأنه قمع أخطر الفتن فى الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها. فقمع فتنة بنى أسد وحلفائهم وخطرها أنها كانت أقرب الفتن إلى المدينة ومكة، وقمع فتنة بنى حنيفة وخطرها أنها كانت فتنة القبيلة الأقو

وعلى هذا انقضى واجب خالد بن الوليد فى حروب الردة كأحسن ما ينقضى هذا الواجب، وقام وحده بأوفر سهم فى هذه الحروب، لأنه قمع أخطر الفتن فى الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها. فقمع فتنة بنى أسد وحلفائهم وخطرها أنها كانت أقرب الفتن إلى المدينة ومكة، وقمع فتنة بنى حنيفة وخطرها أنها كانت فتنة القبيلة الأقوى والعديد الأكثر بين العرب قاطبة، وحقق كل ما ندبه له الخليفة وكل ما اتفقا عليه، سواء من الخطط التى نظرا معًا فى تفصيلاتها أو من الخطط التى عرف خالد غاياتها وابتدع لها ما ارتآه من أساليبها فى أماكنها وأوقاتها.

موضعان للنقد !

وعلى قدر ما قام به خالد بن الوليد من جليل الأعمال وعظيم البطولات فى حروب الردة، فإنه لم يتعرض لنقد إلا فى موضعين فقط لهما علاقة بمسألة زواج، الأول زواجه من ليلى امرأة مالك بن نويرة بعد مقتله، والثانى من بنت مجاعة بعد واقعة اليمامة..

وهنا يقف الأستاذ العقاد مع الواقفين الباحثين.. يرجع إلى حوادث الواقعتين وملابساتهما يسبر عندهما وجه الحقيقة، ويستجلى كنهها.. ويبين أسباب تصرف خالد ومبرراته، وشواهد حسن القصد وسلامة الطوية عنده، ثم يقرر فى النهاية أنه مهما قيل بشأن هاتين الزيجتين فإنهما لا تنالان من قدر خالد وعظمته.. ففى سجل المفاخر الإسلامية شىء يحسب له بعد حرب اليمامة لن يطول فيه خلاف، فتلك أول حرب ظهر فيها للمسلمين مصداق قول النبى عليه السلام أنه سيف من سيوف الله.

الفتــوح

فى سبع سنين قصار تمت على يد العرب فتوحات واسعة مترامية فى بلاد الفرس والروم، قوضت أركان الدولتين وزعزت كيانهما، يرجع الفضل بلا شك إلى خبرة وقدرة حماة العقيدة الإسلامية.. وفى طليعتهم خالد..أفلح حيث أخفق الآخرون، فانتصر فى اليمامة حيث انهزم عكرمة وشرحبيل.. وسبقه اسمه على أطراف الدولتين، فحارب أعداءه بهيبته قبل أن يحاربهم بسيفه.. وظهرت شجاعته وفطنته وثاقب بصيرته وحسن تصرفه فى مواطن النزال طبقا لمقتضيات الأحوال وظروف كل معركة.. لم تخذله خصلة من خصاله قط فى ساحات فارس ولا فى ساحات الروم على اختلاف الميادين والأحوال والأعداء، فتلقى فارس وأولياءهم فى خمسة عشرة معركة لم يفشل ولم يخطئ ولم يهزم قط فى واحدة منها حيث أخطأ بعض قادة المسلمين.

وأمام الروم وصل إلى القمة العليا التى لا مرتقى يعدها لراق فى معركة اليرموك بالشام، وكان الصديق قد أرسله إلى هناك لنجدة جيوش المسلمين وهو يقول: «والله لا نسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد» .

وفى كل هذه المعارك.. كان خالد يسير بجيشه أبدا على تعبئة كاملة ليقابل عدوه حيثما لقيه، مفاجئا أو غير مفاجئ، وكان دوما كما وصفه عمرو بن العاص: «فى أناة القط ووثبة الأسد».

لم يهمل الحيطة.. ولم يكتف بالشجاعة وحدها دون الحزم والحيلة، ولم تعز عليه المراوغة بتحاشى لقاء عدوه فى بعض الساحات ليستدرجه إلى المكان الذى هو أصلح لحركاته وأعون له عليه.. ومن علمه بفنون القتال أنه كان يحارب بثمانية عشر ألفا وكأنه يحارب بخمسة أضعاف هذا العدد.

اجتمعت له كل صفات القيادة وخصال البطولة فدانت له الانتصارات تلو الانتصارات.

حالة الفرس والروم

بغض النظر عن التفاصيل والإلمام بها فى وسع من يقرأ «عبقرية خالد»، فإن الأستاذ العقاد أجمل حالة الفرس والروم، بالقياس إلى العرب، فى كلمات وجيزة ولكنها فى الصميم..

كانت حركة الروم والفرس حركة اختلال وتقويض، ما بين قتل وفتن، ومتنبئ مات، وملك قتل أو قيصر شاخ !

ولكن حركة العرب حركة إنشاء ونماء.

فى فارس

كان من دأب الخليفة الصديق أنه لا يبرم أمرًا إلاَّ أحكم تدبيره من بدايته إلى منتهاه.. وكان هذا شأنه فى البعثة إلى فارس، فقد ندب لها قائدين: خالد بن الوليد ووجهته «الأبلة» ثغر الهند كما سماها، وعياض بن غنم ووجهته إلى «المصيخ» بشمال العراق، فأيهما بلغ «الحيرة» قبل الآخر كان هو قائد الجيشين معًا.

وهذه فيما يعقب الأستاذ العقاد خطة محكمة يبلغ بها الخليفة عدة مقاصد، منها إذكاء المنافسة بين القائدين، ومنها تشتيت جهود الفرس، وفيها تدبير النجدة لمن قد يحتاجها من الجيشين، وفيها أيضًا تيسير أمر الماء والكلأ فى طريق الجيشين أفضل مما إذا سارا مجتمعين فى طريق واحد.

وحرصًا على تجنيب المخاوف المحتلمة من المرتدين ونكساتهم، أوصى الصديق القائدين بألاّ يقبلا أحدًا منهم، وألاّ يكرها أحدًا ولو من غير المرتدين على المسير معهما، فلما لمس خالد أن الإقبال على الانضمام ليس بكافٍ، كتب إلى الخليفة يستمده، فأمده بفارس واحد هو «القعقاع بن عمرو التميمى»، فلما أبدى البعض تعجبه من أن يكون المدد بفارس واحد، قال لهم الصديق: «لا يُهزم جيش فيهم مثل هذا !».

وما هى إلاَّ أيام حتى ظهر صدق فراسة الخليفة، فقد كان اسم القعقاع وقيادة خالد كفيلين باجتذاب المتطوعين من كل صوب وحدب للانضمام إلى جيش خالد.

Email: [email protected]

www.ragai2009.com