في مدينة العقاد (490) عبقرية خالد (8)

وقد تعقب خالد فلول المرتدين ومن مالأهم من قبائل هوازن وسليم ، ولم تمض أيام حتى كان خالد قد فرغ من مهمتيه الأوليين: وهما الإنذار والتغلب على الفتنة ، وبقيت مهمته الأخيرة وهى القصاص والتأديب ، وهى فى نظر الأستاذ العقاد كانت ألزم وأحزم ، لأن المرتدين كانوا قد أسرفوا فى التنكيل بالمسلمين ، وكانت هذه أوا

وقد تعقب خالد فلول المرتدين ومن مالأهم من قبائل هوازن وسليم ، ولم تمض أيام حتى كان خالد قد فرغ من مهمتيه الأوليين: وهما الإنذار والتغلب على الفتنة ، وبقيت مهمته الأخيرة وهى القصاص والتأديب ، وهى فى نظر الأستاذ العقاد كانت ألزم وأحزم ، لأن المرتدين كانوا قد أسرفوا فى التنكيل بالمسلمين ، وكانت هذه أوامر الخليفة الصريحة إلى خالد ألاَّ ينى فى عقاب المعتدين ، وألاَّ يظفر بأحد قتل المسلمين إلاَّ استوفى منه القصاص.

ولم يكن خالد بحاجة إلى التوصية فى مواقف الصرامة والقصاص ، فلم يقبل من المرتدين إلاَّ أن يأتوه «بالذين حرقوا ومثلوا وعدوا على المسلمين» ، ولم يدعهم حتى استوفى منهم القصاص بمثل ما فعلوا بالمسلمين. وهو درس وإن كان عنيفًا إلاَّ أنه عادل فيما يقول الأستاذ العقاد ، ولا شك فى عدله فى شرعة الحرب وأنه لازم كل اللزوم فى هذه الحال التى واجهت المسلمين.

وهنا لا يتجاهل الأستاذ العقاد اعتراض من اعترضوا ولاموا خالدًا على الإمعان فى تأديبه ، حتى أشار عمر الخطاب على الخليفة أن ينزعه ، منكرًا عليه أن يعذب بعذاب الله ، فلم يستجب إليه الخليفة ، لأنه كان فى حنقه على المرتدين لا يستعظم عليهم ضربًا من ضروب العقاب بعد تنكيلهم الشديد بالمسلمين.

ويرجح الأستاذ العقاد أن الخليفة هو صاحب الخطة العامة التى التزمها خالد ، ولعل القارئ يذكر كيف خلا بخالد ليُسرَّ إليه أمرًا قبل تحركه ، ويمهد الأستاذ العقاد بذلك لمناقشة من أخذوا على خالد مسيرته إلى «بنى تميم» بعد معركة «بزاخة»- قبل أن يأتيه أمر الخليفة ، قائلين له: «ما هذا بعهد الخليفة إلينا ، إنما عهده إنْ نحن فرغنا من البزاخة واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم حتى يكتب إلينا» ، فقال لهم خالد: «إنْ يكن عهد إليكم هذا فقد عهد إلى أن أمضى. وأنا الأمير وإلىّ تنتهى الأخبار ، ولو أنه لم يأتنى كتاب ولا أمر ثم رأيت فرصة أن أعلمته بها فاتتنى لم أعلمه حتى انتهزها».

بل قيل أكثر من ذلك أنه أغار على اليمامة قبل أن يأتيه الأمر من الخليفة بالإغارة عليها. وهى أهول حروب الردة بل لعلها أهول من معظم حروب الفرس والروم، فزعم قوم أنه قال لصاحبه بالبطاح: والله لا أنتهى حتى أناطح مسيلمة. فأبى الأنصار وقالوا: هذا رأى لم يأمرك به أبو بكر فارجع إلى المدينة. فأصر على رأيه وقال: لا والله ! حتى أناطح مسيلمة. فرجعت الأنصار فسارت ليلة ثم قالوا: والله لئن نصر أصحابنا لقد ندمنا ، ولئن هُزموا لقد خذلناهم. فرجعوا إليه ومضى بهم إلى اليمامة.

والذى لا نزاع فيه أن الخليفة لم يبعث أحدًا غير خالد إلى بنى تميم ، لو بعث غيره لصح أن يقال إنه سار إليهم غير مأمور ، ولكنه قال عن مسير جيشه من ذى القصة: «إذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له» أما اليمامة فقد بعث إليها الخليفة عكرمة بن أبى جهل ثم رأى حاجته إلى المدد فوجه فى أثره شرحبيل بن حسنة، وأمرهما أن يتلاقيا ولا ينفردا بالهجمة على اليمامة، ثم بدا لعكرمة أن يستأثر بالنصر وحده فهجم على مسيلمة قبل أن يوافيه المدد فنكب نكبة شديدة. وتلقى الخليفة نبأ هذه النكبة فكتب إلى شرحبيل يأمره بالتوقف حتى يأتيه أمره، ولم يقل أحد إن الخليفة وجه قائدًا غير خالد لنجدة شرحبيل ، ولا كان معقولاً أن يكتفى بشرحبيل بعد هزيمة عكرمة وقد كان كلاهما عنده فى حاجة إلى التعزيز والإمداد.

وقد تقدم أن الخليفة قد بصر خالدًا بشأن اليمامة قبل خروجه على البزاخة…وليس من داعٍ إلى الشك فى نسبة ذلك المقال إليه ، ولا إلى الشك بعد هذا جميعه فى تولية خالد قيادة الجيش الذى سار إلى اليمامة.

ومن المتواتر جدًا أن خالدًا لقى الخليفة بعد مسيره إلى بنى تميم وقبل مسيره إلى بنى حنيفة. لأنه استدعى لسؤاله عن مقتل مالك بن نويرة وزواجه من امرأته ليلى. فهو قد توجه إلى اليمامة مأذونًا مأمورًا بعد وقعة البزاخة وبعد وقعة بنى تميم. وعدا هذا كله يكاد يستحيل على العقل أن يقبل أن خالدًا قد تولى حربًا كحرب اليمامة اشترك فيها أعظم الصحابة واستهدف المقاتلون فيها لأكبر الأهوال دون أن يندب لذلك بأمر صريح.

ويستخلص الأستاذ العقاد من ورود ذكر اليمامة عند عقد الألوية فى «ذى القصة» – أن الخليفة عرف خطرها فأراد أن يجمع لها أكبر قوة من جيوشه ، وأراد فى الوقت نفسه أن يشغل بنى حنيفة بأنفسهم فوجه إليهم عكرمة بن أبى جهل أولاً ثم وجه شرحبيل بن حسنة لتيلاقيا معًا بينما يكون خالد قد فرغ من أمر المتنبئ طليحة الأسدى ، فيلحق بسابقيه إنْ تعذر عليهما الانتصار على بنى حنيفة ، وهو ما كان ، وهى خطة تلائم ما عرف عن خطط الصديق من جرأة وحيطة وسرعة.

وفحوى الأقوال الكثيرة التى تتفق على هذا النسق ، فيما يرى الأستاذ العقاد ، أن خالدًا تولى التنفيذ فى ترتيب أعماله وتولاه أيضًا فى أوائل خططه ، ولكنه وكل إلى نفسه فى الأمور التى يعلمها الشاهد ولا يعلمها الغائب. وهذه هى صفة القيادة الرشيدة فى كل أوان.

أمر مالك بن نويرة

آثر الأستاذ العقاد ، أن يعرض بيانًا لحقيقة هذه الواقعة ، أو المأخذ الذى أخذه البعض على خالد ، بنبذة عن بنى تميم الذين ينتمى مالك من نويرة إلى أحد بطونها ، فقد كانوا فى أجهل أيام الجاهلية فى طليعة العرب كثرةً ومنعةً وسعةً ووفرة ماء ومرعى ، وكانوا إلى ذلك يجترئون على المغامرات ، فبطشوا مرة بقافلة عظيمة من قوافل الفرس كانت تسير فى رعاية الدولة الفارسية وحراسة أناس من بنى حنيفة ، ولم يثنهم عن ذلك ضخامة ومهابة دولة الفرس، ولا منعة بنى حنيفة ، وقيل إن كسرى تراجع عن مهاجمتهم عملاً بمشورة بنى حنيفة الذين نبهوه إلى أنهم فى منعة من أرضهم ، وأنه لا سبيل له عليهم إلاَّ بأن يستدرجهم إلى سوقٍ يقيمه ، فيستطيع حينئذ أن يصيبهم.

ويلحظ الأستاذ العقاد أن بنى تميم كانوا إلى ذلك مثالاً نادرًا على عجائب الحظوظ فى الدنيا ، فقد كانت كثرتهم وسعة بلادهم واكتفاء كل بلد منها بمراعيه ومياهه ، سببا لتفرقهم وتصدع وحدتهم ، وتعذر إجماعهم على رئيس واحد.

وقد كان هذا شأنهم يوم ظهرت الدعوة المحمدية ، فلما بلغتهم خشى كل منهم أن يرفضها فيكون منافسوه الواقفون له بالمرصاد حربًا عليه. ولما أجاب رؤساؤهم الدعوة إلى الإسلام ، أقرهم النبى عليه السلام على رئاستهم ، ومنهم «الزبرقان بن بدر» على الرباب ، و«قيس بن عاصم» على مقاعس والبطون ، و«وكيع بن مالك» على بنى حنظلة ، و«مالك بن نويرة» على بنى يربوع وهم بيت من بيوت بنى حنظلة الكبار.

وقد امتاز مالك بن نويرة من بين هؤلاء باللباقة والظرف والحصافة وحسن المحاضرة مع الوسامة ، وكانت فيه أيضا خيلاء وجفلة ، ومتلافًا لا يبقى على مال ، وكان أول من لجأت إليه «سجاح» المتنبئة ، فصرفها عنه بلباقة إلى البطون الأخرى من بنى تميم.

هذا ولم تزل الأنباء تترى – قبل مقدم «سجاح» وبعد منصرفها ـ بانكسار المرتدين وغلبة المسلمين ، إلاَّ ما كان من هزيمة عكرمة بن أبى جهل فى اليمامة وانتصار بنى حنيفة عليه ، وهو انتصار لا يسر بنى تميم لشدة المنافسة بينهما.

ويورد الأستاذ العقاد ، أنه عندما أخذ الخليفة فى عقد الألوية وتسيير البعوث ، كان بنو تميم على حالهم المعهود من التفرق والمراقبة بعضهم لبعض على توجس وحذر ، فسبق بعضهم إلى المدينة بحصته من الزكاة ، وتأخر بعضهم حتى نزل خالد بأرضهم فدفعوها إليه ، وتحير مالك بن النويرة فلم يعزم على الحرب ولم يؤد الزكاة.

وأغلب الظن أنه بدد ما جمع من الصدقات فى هباته وملاهيه ، ثم ليم فى ذلك فأجاب لائميه بأبيات قال فيها: وقلت خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر فيما يجىء من الغد فإن قام بالأمر المخوف قائم منعنا وقلنا الدين دين محمـد

يعنى أن محمدًا هو صاحب الدين وصاحب الزكاة ، وقد مضى محمد فليس لأحد بعده أن يتقاضاه!

وهو على الجملة موقف رجل مسرف «لا يبالى ما يجىء به الغد» كما قال. وليس بموقف عناد وتحفز لقتال.

Email: [email protected]

www.ragai2009.com

