في مدينة العقاد (488) عبقرية خالد (6)

أعمال ومهام خالديةلم تكن هذه الأعمال السابقة هى كل ما تولاه خالد طوال سنوات الصحبة. وإنما كانت أهمها، ولكن النبى عليه الصلاة والسلام عهد إليه بمهام أخرى، منها تسييره فى ثلاثين فارسًا لهدم «العزى» بعد أيام من فتح مكة، وبعثه إلى بنى الحارث بن كعب بنجران، فأتى بهم إلى رسول الله مسلمين بين

أعمال ومهام خالدية

لم تكن هذه الأعمال السابقة هى كل ما تولاه خالد طوال سنوات الصحبة. وإنما كانت أهمها، ولكن النبى عليه الصلاة والسلام عهد إليه بمهام أخرى، منها تسييره فى ثلاثين فارسًا لهدم «العزى» بعد أيام من فتح مكة، وبعثه إلى بنى الحارث بن كعب بنجران، فأتى بهم إلى رسول الله مسلمين بين يديه، وشهد مع النبى عليه الصلاة والسلام غزوتين لم يحدث فيهما اشتباك : غزوة الطائف، وغزوة تبوك، ثم بعث به إلى «بنى مراد وزبيد ومزجح باليمن» ـ يدعوهم إلى كتاب الله.

ولتمضى السنون بعد أن انتقل النبى عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق العالى، ليستبين ما ادخرته الأيام لهذا القائد الفذ، سواء فى حروب الردة، أم فى اليرموك وفتوح الشام.

فى حروب الردة

قد مَرَّ بنا شىء عن حروب الردة فيما تناوله الأستاذ العقاد عنها فى «عبقرية الصديق»، ولكنه تناولها هناك من زاوية موقف الصديق فى التصدى للردة ومنع الزكاة إثر انتقال الرسول عليه السلام للرفيق الأعلى، وما سقط فيه مانعو فريضة الزكاة من تحريف تأولهم للآية ( 103) من سورة التوبة مع وضوحها، وخلط البعض للزكاة بالإتاوة التى كانت تدفع على تخوم الجزيرة العربية للفرس ومَنْ والاهم، وقوّة موقف الصديق رغم دقة الظروف فى حماية صلب الدين من القبائل التى تدين لسلطان فارس وتوالى الإغارة بسبل شتى على أرض المسلمين، ثم جعلت تغير على جوهر الدين وفرائضه.

كما ألمح الأستاذ العقاد هناك- إلى توفيق الصديق رضى الله عنه فى انتدابه خالد بن الوليد إلى تلك البقاع، وأمره له أن يتألف أهل فارس ومن كان فى ملكهم، وكيف وُفِّق خالد فى تأمين الطريق ومصالحة أهل الحيرة وغيرهم على أن لا يعينوا كافرًا على مسلم من العرب أو العجم، وألاَّ يدلّوا الكفار على عورات المسلمين التى يمكن أن يهاجموهم فيها، وكيف كان موقف الصديق محمودًا فى وقاية الأمة والإسلام فى هذه الظروف العصيبة، وكيف كان بطل الإسلام فى فتنة الردة، وإكبار موقفه فى تأمين الإسلام فى داره، ثم تأمينه على حدوده وتخومه بدفع هجوم الأعداء عليه. وكيف شهد الصديق بعينه أدلة سداد رأيه وصلابة موقفه فى حماية كيان الإسلام، حتى شوهد عمر بن الخطاب الذى كان يدعو للتمهل تحسبًا للعواقب، وهو يقبل رأس الصديق علنًا ويقول له : أنا فداؤك ولولاك أنت لهلكنا.

ولكن الأستاذ العقاد يتوسع هنا- فى عبقرية خالد- فى الحديث عن الردة وأسبابها وفتنتها وحروبها، والدور الباسل الذى اضطلع به خالد فى وأدها ورد الأمان إلى الإسلام والمسلمين.

وأرجع الأستاذ العقاد حروب الردة- كجميع الثورات والأحداث الاجتماعية- إلى عدة أسباب.

من هذه الأسباب تمرد القبائل القوية على قريش، وأقواها القبائل المنتمية إلى ربيعة دون مضر، فقد كانت تلك القبائل تتعصب لنسبها، وتنفس على قريش المكانة التى أضيفت إليها بالإسلام، وتأنف من أن تتقدمها قريش أو تعلوها بفضل النبوة والرئاسة.

هذا ولم تكن المنافسة بين قبائل مضر- أخف ولا أضعف من المنافسة بين مضر وربيعة، ذلك أن المنافسة بين الأقربين أشد من المنافسة بين الأبعدين، فكانت قبائل ذبيان وعبس وبنى أسد تكره من سيادة قريش ما تكرهه القبائل البعيدة- وقد روى عن عيينة بن حصن مثلما روى عن طليحة النمرى- تأييد المتنبئ «طليحة بن خويلد»، لكونه من الحليفين : بنى أسد وبنى غطفان، ومن ثم فإن نبوته أحب إليهما من «نبى من قريش».

ومن أسباب الردة، ثورة البادية على الحاضرة، وقد كان هذا دأب البادية تنقم على الحاضرة نعمتها وسلطانها، ولم يشذ عن هذه الظاهرة سوى بضع قبائل بين مكة والمدينة، يحدوها إلى ذلك أن خشيتها من إغارات القبائل الكبرى كانت أكبر مما تخشاه من سطوة المدينتين.

ومن أسباب الردة، نجاح الدعوة المحمدية بعد فتح مكة، فإن هذا النجاح أطمع بعض القادة من رؤساء العشائر فى بلوغ ما بلغه محمد عليه السلام، دون أن يتفطنوا إلى أن قوة الدعوة المحمدية مستمدة من كونها دعوة لإصلاح الأخلاق والمعاملات والمعيشة فى العالم كله، وليست محض فرصة انتهازية للظهور والسبق !

ويلحق بهذه الأسباب، أن الدين الجديد لم تكن جذوره قد رسخت بعد فى نفوس الأقصين من أعراب البادية، والذين لم يهجروا بعد عادات الجاهلية فى العبادة والمعيشة.

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وثمة سبب آخر يلاحظه الأستاذ العقاد وهو الدسيسة المبذولة من الدولة الأجنبية المجاورة. دليل ذلك أن ادعاء النبوة ظهر فى العرب أولياء فارس التى كانت تسود فيها المجوسية وما نحوها، ولم يظهر فى قبائل التخوم السورية التى كانت تدين فى كنف الروم بالمسيحية.

فالمدعوة «سجاح» كانت من بنى يربوع أقرب بطون بنى تميم إلى نفوذ فارس، فلما أعيتها مطالب قومها أن تؤلف جميع بطون بنى تميم قبل الزحف على الحجاز لمحاربة المسلمين، تركتهم إلى «اليمامة» على تخوم فارس، حيث كان المتنبئ «مسيلمة الكذاب» يتحفز بدوره للخروج على الإسلام لحربه، فتعاهدا وتزوجا على أن يؤدى إليها نصف غلات اليمامة، وقد وقع بينهما الخلف حين استنجزته شطر هذا النصف المتفق على أدائه إليها، فتركته وعادت إلى قومها الذين كانت قد اختلفت معهم.

ولا يخفى أن صنيعها هذا ليس صنيع من تبشر بدين جديد، ولا يفوت أيضًا أن «مسيلمة الكذاب» قبل وهو يدعى الخلافة فى قومه- قبل أن يعطيها الجزية بينما يأنف أن يؤدى فريضة الزكاة لخليفة المسلمين !

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ويبين من جملة هذه الأسباب، أن المدينة ومكة وما بينهما ـ كانت تقف وحدها فى جه البادية العربية التى من ورائها كسرى ودولة الفرس التى تنصر المرتدين على المدينتين الإسلاميتين. ولا شك أن هذه الردة كانت شرًّا لا شك فيه.

إلاَّ أن حروبها لم تكن شرًّا خلوًّا من جانب المصلحة فيما يراه الأستاذ العقاد، فقد وحدت وجمعت كلمة المسلمين وما بين المهاجرين والأنصار وقد أوشكوا أن يفترقوا بعد تداعيات يوم السقيفة، ووحدت ما بين المدينتين : المدينة ومكة، فاجتمعت لهما قوة تكافئ قوة البادية التى انقلبت على الإسلام والمسلمين.

ولولا حروب الردة، لكان الخلاف الذى اشرأب يوم السقيفة حريًّا بأن يستفحل، ذلك أن المأثور قديما وحديثًا أن الشدائد كفيلة بالتجميع لمن صَحَّ لديهم القصد والعزم.

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وغنى عن البيان أن خالد بن الوليد كان فى وسط هذه الحومة بكل داعٍ من دواعيه النفسية والعقلية فيما يقول الأستاذ العقاد، بداعى العقيدة الإسلامية، وداعى العصبية القرشية، وأيضًا بداعى النشأة الحضرية، وداعى الموهبة والقيادة العسكرية التى قدمته ليكون فى طليعة المجاهدين فى هذا الميدان.

وتدور أعمال خالد فى حروب الردة على قسمين : أحدهما الذى اشترك فيه مع كبار الصحابة بقيادة الخليفة، فى المدينة وما جاورها. والآخر الدور الذى استقل به أو استقل بالأحرى بناحيته العسكرية، وهى الأعظم فى هذه الحروب.

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