في مدينة العقاد (487) عبقرية خالد (5)

2 ـ بنو جذيمة بعد فتح مكة، توجهت عناية النبى عليه الصلاة والسلام إلى تطهير البوادى المحيطة بها من عبادة الأصنام، فأرسل السرايا إلى قبائلها لدعوتها وللاستيثاق من نيتها، ومنها سرية خالد إلى «بنى جذيمة» فى نحو ثلاثمائة وخمسين من المهاجرين والأنصار وبنى سليم، أرسلهم دعاةً ولم يأمرهم بقتال. وجدير بالذكر أن بنى جذيمة كانوا «شر حى فى الجاهلية» اسمها الجارى «لعقة الدم»، ومن قتلاهم الفاكه بن المغيرة وأخوه وهما عمّا خالد بن الوليد، ووالد عبد الرحمن بن عوف، ومالك بن الشريد وأخوته الثلاثة من بنى سليم، وغيرهم من قبائل شتى. وروى أنه حين أقبل عليهم خالد وعلموا أن بنى سليم معه، لبسوا السلاح وركبوا للحرب، وأثناء الحوار معهم هتف واحد منهم قائلاً: «ويلكم يا بنى جذيمة ! إنه خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلاَّ الإسار (الأسر)، وما بعد الإسار إلاَّ ضرب الأعناق، والله لا أضع سلاحى أبدًا». وقيل إنه وضع السلاح فى النهاية، وتفرق بعضهم، ولكن خالد أمر بهم فعرضوا على السيف، وجاراه بنو سليم ومن معه من الأعراب، وأنكر عليه الأنصار والمهاجرون، واشتد عبد الرحمن بن عوف فى اتهامه له، فلما انتهى الخبر إلى النبى عليه السلام، رفع يديه إلى السماء وقال ثلاثًا: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد»، وبعث علىّ بن أبى طالب فدفع دية الدماء وما أصيب من أموال، ولم يغادرهم «علىّ» إلا بعد أن استوثق من اكتفائهم ورضائهم، وفرق بينهم ما تبقى معه من أموال من باب الاحتياط. وقد أورد الأستاذ العقاد هذه الواقعة ليدلى بدلوه فيما نسب فيها إلى خالد، فيرى أنه من الإسراف الظن بأنه تعمد القتل هو يعلم أن دمهم حرام، وأن يكون قد اتخذ من المهمة فرصةً لأخذ ثأره منهم عن عميه، والأدنى إلى القصد فى فهم الحقيقة البحث عن دواعى اللبس ودوافع الطبع التى قد تدفع خالدًا خاصة إلى مثل هذا التصرف. وقد كانت دوافع اللبس ودوافع الطبع قائمة مفهومة فيما يرى الأستاذ العقاد، ذلك أن البوادى حول مكة كانت تزخر آنذاك بالشر، حتى إن بطون هوازن وثقيف وجشم وغيرها صارت متجمعة فى العدة الكاملة لمباغتة المسلمين. وهناك قصة رواها محمد بن اسحق بن يسار ـ وهو من الثقات ـ تثبت قيام الشواهد على إصرار بنى جذيمة وعنادهم إلى ما بعد الإسار والإنذار. وقد روى خالد القصة بعد ذلك فى حضور النبى عليه السلام وبعد إذنه، وفحواها أنها دلت على أنهم يضمرون الشر ويدبرون له، وهى مروية فى الجزء السابع من كتاب الأغانى للأصفهانى. وجاء فى الخبر، أن خالدًا تلقى من «عبد الله بن حذافة السهمى» ما يعتبر أمرًا بقتال بنى جذيمة نقلاً عن النبى عليه السلام، ولخالد العذر فى اعتماده على الفتوى من أمثاله، بالنظر إلى حداثة إسلام خالد وقلة علمه بفقه الدين وأحكامه. وكل هذا أقرب إلى التعليل فى رأى الأستاذ العقاد، ثم يخلص إلى القول بأنه مهما يكون لوم اللائمين أو عذر العاذرين، فإن مقطع القول بين المنصفين أن الإبقاء على خالد بعد هذه الزلة أو الخطأ، هو الأدنى إلى الصواب والإصلاح، وذلك مثل من تربية النبى عليه الصلاة السلام لأفذاذ الرجال من أصحابه. ومما يروى، أن النبى عليه الصلاة والسلام انتدب بعدها خالدًا لجبر الخطأ الذى وقع فيه «الوليد بن عقبة» حين أخبر بأن بنى المصطلق- وهم من بنى جذيمة ـ قد ارتدوا عن الإسلام، وقد أنجز خالد المهمة التى انتدب لها لجبر ما تسبب فيه ابن عقبة، وعاد ليخبر النبى بأن القوم على إسلامهم. ولكن يبقى من عبرة هذه القصة الأخيرة، أن الشك فى نوايا القوم كان متكررًا مما استدعى إيفاد الوفود إليهم مرتين للتمحيص والاستخبار. 3 ـ غزوة حنين لم تمض أيام معدودات- على سرية بنى جزيمة، حتى لمس خالد موضع الثقة من نفس النبى فى حادث من أكبر حوادث الإسلام، وهو غزوة حنين. لمس خالد هذه الثقة مرتين: مرة فى إسناد قيادة الخيل إليه على طليعة الجيش، ومرة فى سؤال النبى عليه السلام عنه، وعنايته به بعدما أصيب فى انهزام الخيل موليةً عند اشتباك الجمعين. كانت قبائل همدان وهوازن وثقيف وجشم قد تجمعت فى كامل عدتها تريد شرًّا بالإسلام والمسلمين بعد فتح مكة، واستنفروا القبائل فلباهم من أقربائهم عدد كبير، منهم بنو سعد بن بكر الذين تربى النبى عليه السلام بينهم وهو رضيع.

وكان على قيادة هؤلاء «مالك بن عوف النضرى»- وهو فتى جرىء فى نحو الثلاثين، يجمع إلى غطرسة الإمارة وحمية الفروسية- حدة الشباب ولدد الخصومة والعناد. ومن حمق تدبيره وضمه الولدان إلى جحافله- سَخَر منه «دريد بن الصمة» كبير القوم وحكيمهم، إلاَّ أن الشاب الأهوج رماه بالخرف وأمعن فى عناده، وهدد من معه بأنهم إن خالفوه سيتكئ على سيفه حتى يخرج من ظهره. وإذ ترامت الأنباء إلى المسلمين، خرجوا فى نحو ألفين من أهل مكة حديثى الإسلام، وعشرة آلاف من الصحابة الذين قدموا من المدينة، وقيل إنهم كانوا جميعًا ستة آلاف. وأعوز النبى السلاح، فاستعار من بعض المشركين دروعًا، فأعطوه ثلاثين أو أربعين درعًا، وقيل مائة درع، بما يكفيها من السلاح ؛ واستعار من ابن عمه «نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» ـ ثلاثة آلاف رمح.

وخرج خالد على طليعة الجيش فى مائة فارس من بنى سليم. وروى أن بعض حديثى العهد بالإسلام، حين مروا على شجرة عظيمة يقال لها «ذات أنواط»، اعتاد أن يأتيها كفار قريش ومن سواهم من العرب كل سنة فيعلقون فيها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عليها يومًا ـ جعل هؤلاء الحديثو العهد بالإسلام يقولون للرسول : «يا رسول الله ! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط !». فقال عليه الصلاة والسلام: «الله أكبر- قلتم – والذى نفسى بيده ـ كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة !». وقد كان فى الجيش كثير من أمثال هؤلاء المسلمين المحدثين، ومعهم فى ساقه الجيش جمع من المشركين ينظرون ما يكون، وكان فيهم أبو سفيان الذى قال حين رأى بوادر الهزيمة: لا تنتهى هزيمتهم دون البحر ! وفيهم كندة بن الحنبل الذى صرخ شامتًا متعجلاً: ألا قد بطل السحر اليوم، وصرخ معهم آخرون يقولون: اليوم ترجع العرب إلى دين آبائها. وقد كان أن نصبت القبائل المتجمعة- كمينًا وراء الوادى للمسلمين، فاجأ المسلمين من شعبة من شعب الوادى وقذفوهم بنبل كأنه الجراد المنتشر، فأدبرت الخيل وأدبر المقاتلة وراءها لا يلوون على شىء. وقد بلغ من قوة هذا التيار الجافل المرتد، أن الراغب فى الصمود لا يقدر على لوى بعيرة لكثرة الأعراب المنهزمين، فيضطر إلى أن يترك بعيره ويترجل للقتال بسيفه وفرسه. يومها اختلط الحابل بالنابل بعد جفول وارتداد الخيل ولحاق المشاة بهم، وأوشك أهل مكة أن يستقبلوا الأعراب المهاجمين على رضى من بعضهم لحنينهم إلى الدين القديم، وعلى كره من بعضهم لأنفتهم من غلبة الأعراب على قريش، لولا أن تغير مجرى القتال ودارت الدائرة على المشركين. وكان الفضل ثبات النبى عليه الصلاة والسلام أمام هذا الهول الجارف ثباتًا يجل عن الوصف، حتى أخذ زمام المعركة كلها فى يديه ليمضى وحده فى القتال كيفما تصير الأمور. وقد ثبتت معه عليه السلام قلة، وطفق العباس ينادى فى المسلمين بأمر الرسول بأن يثبتوا، فلما جلجل صوته الجهير، تنادى الأنصار والمهاجرون: يا لبيك يا لبيك، وأسرعوا إلى ناحية الصوت زرافات زرافات، حتى تجمع منهم ثلاثمائة أو يزيد، وسرعان ما شاعت فى المسلمين قدوة الكر والإقبال بعد الفر والإدبار. وكان خالد بن الوليد قد تمكن من أن يثنى عنان فرسه بعد التوائه فى الهجمة الأولى، ولم يزل يقاتل حتى سقط مثقلاً بالجراح لا يقوى على السير، وهناك وجده النبى عليه الصلاة والسلام حين أخذ يتفقد الجرحى بعد المعركة، فبارك له وواساه، واستمر بعدها يسأل عن حاله ليطمئن عليه. ويتبين من مقدمات المعركة أن هزيمة الهجمة الأولى كانت ضرورة مادية لم يكن لخالد يد ولا حيلة فيها، ولا طاقة باتقائها، لأن كل أسبابها كانت من وراء تدبيره ومشيئته. ما بين روح الاستهانة التى غلبت على المسلمين فى البداية حتى قالوا لن نُغلب اليوم عن قلة، وما بين رجحان كفة المشركين فى الدروع والسلاح، واحتواء جيش المسلمين على كثيرين من الطلقاء الذين يبيتون النية على الخذلان، وسبق جيش المشركين إلى مواقعه وتدبير الكمين من وراء الوادى، ومواجهة المسلمين للشمس فى أول اليوم، إلى غير ذلك. ويبين من بلاء خالد فى هذه المعركة، صحة تقدير النبى عليه الصلاة والسلام لكفاءته وصدق بلائه، وسداد تقويمه لجوهره، وصدق فراسة وصفه يوم مؤتة، بأنه سيف الله المسلول. Email: rattia2@hotmail.com

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