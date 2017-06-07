في مدينة العقاد (485) عبقرية خالد (3)

إســلامـه كان بنو مخزوم من أشد المعارضين للإسلام، وعلى رأسهم الوليدة بن المغيرة، وعنه ورث ابنه خالد الفتى الناشئ كره الدين الجديد والنفور منه، وما إن انتقل إليه شرف الرئاسة المخزومية بعد وفاة أبيه، إلاّ وتجرد لقتال المسلمين بكل ما أوتى من فتوة وشجاعة، فحارب النبى فى بدر، وحاربه فى أُحُد حيث استغل ببراعته الخطأ الذى وقع فيه رماة المسلمين بتركهم قمة الجبل التى أمرهم النبى عليه الصلاة والسلام بعدم مبارحتها مهما كانت الظروف، وكان لاحتلاله بفرسانه مكان الرماة الفضل فى تحويل دفة المعركة. اشترك خالد فى موقعة الأحزاب، ثم تصدى للنبى عليه الصلاة والسلام مرة أخرى سنة الحديبية والنبى فى طريقه إلى مكة معتمرا فى نحو ألف وخمسمائة من المسلمين لا يحملون سلاحا غير السيوف فى القرب.. ولم يمنعه من الإغارة عليهم بعد أن همّ بذلك إلاّ نخوة من الفروسية أبت له العدوان على المسالم. بقى خالد على لدده هذا فى خصومة الإسلام ومعاندة نبيه حتى شاءت العناية الإلهية أن يهدى قلبه وفكره ووجدانه بنور الإسلام.. فشخص فى يوم من تلقاء نفسه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فى المدينة حيث أسلم بين يديه..

ويرى الأستاذ العقاد أن كراهة خالد للإسلام فى هذا الطور من أطوار حياته كانت من النوع الأقرب إلى المبارزة والمناجزة، منها إلى المقت والضغينة، وأن إسلامه كان ضربا من التسليم بمعناه العسكرى فى عرف القادة ورجال الكفاح، لأنه أسلم أو سلم تسليم القائد البصير بحركة القتال بين المد والجزر.. بيد أن تسليمه لم يكن تسليم العاجز الوكل، ولا الجازع المنخذل، بل هو تسليم القائد فى معركة نفسية كان لنور العقيدة وقوة الحق الإلهى الغلبة فيها.. فهو تسليم قلب نفض عنه الكفر وأحب الهداية، وليس تسليم يد رفعت السلاح..فأتى إسلامه عن إيمان راسخ بالدين الجديد ولهذا عناه أن يستغفر النبى له ربه فيما تقدم منه من صد للإسلام ومعاندة فى سبيله.. فكأن خالد- فى نظر العقاد- قد آمن بالله لأنه علم من ذات نفسه أنه لن يغلبه إلاّ الله، فبلغ نهاية الإيمان بنفسه يوم بلغ بداية الإيمان بالله. أجمل خالد سبب إسلامه ولحاقه بالنبى فى المدينة ليسلم بين يديه، وفى عبارة تفصح عن أطواره النفسية التى ساورته- قال: «لما أراد الله بى من الخير ما أراد، قذف فى قلبى حب الإسلام وحضرنى رشدى وقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد فليس موطن أشهده إلا وأنصرف وأنى أرى فى نفسى أنى موضع فى غير شىء وأن محمدا سيظهر، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت فى خيل المشركين فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه بعسفان، فقمت وراءه وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر إماما، فهممنا أن نغير ثم لم يعزم لنا. وكان فيه خيرة. فاطلع على ما فى أنفسنا من الهجوم به فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف، فوقع ذلك منى موقعا وقلت: الرجل ممنوع ! وافترقنا وعدل على سنن خيلنا، فأخذ ذات اليمين، فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعته قريش بالراح قلت فى نفسى: أى شىء بقى؟ أين المذهب؟ أإلى النجاشى؟ فقد أتبع محمدًا وأصحابه آمنون عنده. فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من دينى إلى نصرانية أو يهودية. أفأقيم فى عجم أو قيم فى دارى فيمن بقى؟ «وبينما أنا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عمرة القضية، وتغيبت فلم أشهد دخوله، وكان أخى الوليد قد دخل مع النبى صلى الله عليه وسلم فى تلك العمرة، فطلبنى فلم يجدنى. فكتب إلى كتابا فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإنى لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك، ومثل الإسلام لا يجهله أحد؟ وقد سألنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين خالد؟ فقلت يأتى الله به. فقال: ما مثل خالد يجهل الإسلام؟ ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره، فاستدرك يا أخى ما فاتك منه، فقد فاتتك مواطن صالحة» «فلما جاءنى كتابه نشطت للخروج وزادنى رغبة فى الإسلام، وسرتنى مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت فى النوم كأنى فى بلاد ضيقة جدبة فخرجت إلى بلد أخضر واسع. فقلت: إن هذه الرؤيا حق ! فلما قدمت المدينة قلت لأذكرنها لأبى بكر، فذكرتها فقال: هو مخرجك الذى هداك للإسلام، والضيق الذى كنت فيه الشرك. فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: من أصاحب إلى محمد؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلت: أما ترى يا أبا وهب؟ أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن أكلة رأس، وقد ظهر محمد على العرب والعجم. فلو قدمنا عليه فاتبعناه؟ فان شرف محمد شرف لنا، فأبى على أشد الآباء، وقال: لو لم يبق غيرى من قريش ما تبعته أبدا، فافترقنا. وقلت: هذا رجل موتور يطلب وترا. قتل أبوه وأخوه ببدر. ولقيت عكرمة بن أبى جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان، فقال لى مثل ما قال صفوان… فقلت له: فاطو ما ذكرت لك… وخرجت إلى منزلى فأمرت براحلتى تخرج إلى إلى أن ألقى عثمان بن أبى طلحة، وهو صديق لى أذكر له ما أريد، ثم تذكرت من قتل من آبائه فكرهت أن أذكره، ثم قلت: وما على وأنا راحل من ساعتى؟ فذكرت له ما صار الأمر إليه، وقلت: إنما نحن بمنزلة ثعلب فى جحر لو صب عليه ذنوب من ماء خرج، وقلت له نحوا مما قلته لصاحبيه، فأسرع الإجابة… وأدلجنا بسحرة فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج على ثمانية أميال من مكة فغدونا حتى انتهينا إلى الهدة، فوجدنا عمرو بن العاص بها فقال: مرحبا بالقوم. قلنا: وبك. فقال: أين سيركم؟ قلنا: ما أخرجك؟ قال: فما الذى أخرجكم؟ قلنا الدخول فى الإسلام واتباع محمد، قال: وذاك الذى أقدمنى. فاصطحبنا جميعًا حتى قدمنا المدينة، فأنخنا بظاهر الحرة ركائبنا، وأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بنا. فلبست من صالح ثيابى ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقينى أخى فقال: أسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بقدومك فسر بقدومك وهو ينتظركم، فأسرعت المشى، فطلعت فما زال يبتسم إلى حتى وقفت عليه، فسلمت عليه بالنبوة، فرد على السلام بوجه طلق. فقلت: إنى أشهد أن لا اله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: «الحمد لله الذى هداك. قد كنت أرى لك عقلا ورجوت أن لا يسلمك إلا لخير».

إلى أن قال: «وتقدم عمرو وعثمان فبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قدومنا فى صفر من سنة ثمان، فو الله ما كان رسول الله يوم أسلمت يعدل بى أحدًا من أصحابه فيما حزبه»». * * *

وهذا السرد البسيط، قد يحوم بنا فيما يرى الأستاذ العقاد- حول الخالجة الأولى التى حركت قلب خالد إلى الإيمان بالدين الجديد، ويحسب أنها خالجته يوم التقائه بالمسلمين فى طريقهم إلى مكة قبيل صلح الحديبية. يوم ردته سكينة الصلاة عن جموع المسلمين المصلين وهم مسالمون قانتون إلى جوار البيت الحرام. فمنذ تلك اللحظة تباعد ما بين خالد وبين الشرك وتقارب ما بينه وبين الإسلام، وطفق يتباعد من هناك ويتقارب من هنا حتى رحل إلى المدينة إلى حيث أسلم بين يدى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل شهور من فتح مكة. ويروى أن النبى عليه السلام حين طالعه مقدم الرفاق الثلاثة: خالد، وعمرو بن العاص، وعثمان بن طلحة، قال لصحابته: «رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها». Email: rattia2@hotmail.com

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