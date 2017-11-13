في مدينة العـقاد 587.. فاطمة الزهراء والفاطميون 16

ويتخذ الأستاذ العقاد مثلاً من تاريخ أبى الطيب المتنبى، الذى تأرجح طموحة بين ادعاء الحكم باسم الدين مرة، وباسم الكتابة والأدب مرة أخرى، فإنه قد ادعى النبوة أو المهدية فى بادية السماوة، وبلغ من تفاقم دعوته أن خافه والى حمص من قبل الإخشيد فاعتقله ولم يطلقه إلاَّ وقد عدل عن دعواه. ويطوف الأستاذ العقاد

ويتخذ الأستاذ العقاد مثلاً من تاريخ أبى الطيب المتنبى، الذى تأرجح طموحة بين ادعاء الحكم باسم الدين مرة، وباسم الكتابة والأدب مرة أخرى، فإنه قد ادعى النبوة أو المهدية فى بادية السماوة، وبلغ من تفاقم دعوته أن خافه والى حمص من قبل الإخشيد فاعتقله ولم يطلقه إلاَّ وقد عدل عن دعواه.

ويطوف الأستاذ العقاد ببعض ما قيل عن أحاديث المعجزات التى طولب بها المتنبى، وبما جاء برسالة الغفران للمعرى، وما تحدث به أبو العلاء عن استخفاء المتنبى وتجواله فى اللاذقية أو فى غيرها من السواحل، وبعض ما صدر عن المتنبى فى انتحال المعجزات.

وقد كانت دعوى النبوة أو المهدية والمتنبى فى عنفوان شبابه، فلما أوفى على الشيخوخة عدل زمنًا عن دعواه، ولكنه لم يعدل عن طلب الولاية بذريعة الأدب، وأطمعه فى ذلك أن «كافور الإخشيدى» الذى طلب منه الولاية كان خصيًّا مملوكًا فاستبد بالعرش، حتى كاد أن يُعْبد فى مصر من دون الله.

تصويرًا لهذه الأحوال، أورد الأستاذ العقاد أن داعى الدعاة قال يصف حال الناس فى تلك الأزمنة، فى كتاب أرسله إلى أبى العلاء المعرى: «… إننى شققت بطن الأرض من أقصى ديارى إلى مصر وشاهدت الناس بين رجلين: إما منتحلاً لشريعة صبأ إليها ولهج بها إلى الحد الذى إن قيل له من أخبار شرعه أن فيلاً طار أو جملاً باض لما قابله إلاَّ بالقبول والتصديق، ولكن يكفر من يرى غير رأيه فيه ويسفهه ويلعنه، فالعقل عند من هذه سبيله فى مهواة ومضيعة… أو منتحلاً للعقل يقول إنه حجة الله تعالى على عباده، مبطلاً لجميع ما الناس فيه، مستخفًا بأوضاع الشرائع، معترفًا مع ذلك بوجوب المساعدة عليها وعظم المنفعة بمكانها، لكونها مقمعة للجاهلين، ولجامًا على رؤوس المجرمين المجازفين، لا على أنها ذخيرة للعقبى أو منجاة فى الدار الأخرى. فلما رمت بى المرامى إلى ديار الشام ومصر سمعت عن الشيخ، وفقه الله، بفضل فى الأدب والعلم قد اتفقت عليه الأقاويل ووضح به البرهان والدليل، ورأيت الناس فيما يتعلق بدينه مختلفين، وفى أمره متبلبلين، فكلٌ يذهب فيه مذهبًا ويتبعه من تقاسيم الظنون سببًا، وحضرت مجلسًا جليلاً أجرى فيه ذكره فقال الحاضرون فيه غثًا وسمينًا، فحفظته بالغيب، وقلت إن المعلوم من صلابته فى زهده يحميه من الظنة والريب، وقام فى نفسى أن عنده من حقائق دين الله سرَّا قد أسبل عليه من التقية سترًا، وأمرًا تميز به عن قوم يكفر بعضهم بعضًا ويلعن بعضهم بعضًا، ولما سمعت البيت:

غدوت مريض الدين والعقل فالقنى : لتسمع أنباء الأمور الصحائح

«وثقت من خلدى فيما حدست عقوده، وتأكدت عهوده، وقلت إن لسانًا يستطيع بمثل هذه الدعوى نطقًا، ويفتق من هذا العظيم رتقًا، للسان صامت عنده كل ناطق، وناطق من ذروة جبل من العلم شاهق، فقصدته قصد موسى عليه السلام للطور اقتبس منه نارًا، وأحاول أن أرفع بالفخر منارًا، بمعرفة ما تخلف عن معرفته المتخلفون واختلف فى حقيقته المختلفون…».

وداعى الدعاة صاحب هذا الخطاب هو «أبو نصر هبة الله ابن موسى بن أبى عمران» صاحب أكبر منصب من مناصب الدعوة فى الدولة الفاطمية، كتب رسائله إلى حكيم المعرة يناقشه فى تحريمه اللحوم على نفسه ويسائله عن البعث والقيامة، مستعظمًا على المتقولين أن يتهموا بإنكارهما حكيمًا كأبى العلاء، وقد استعار من اسمه «موسى بن أبى عمران» تفسيرًا لوقوفه من رهين المحبسين موقف المقتبس من نار الطور.

وينتقل الأستاذ العقاد إلى بعض ما روى عن أبى العلاء نفسه، واعتقاد الناس فى أسرار الحكمة وقوتها الخفية، فقد روى «ابن الوردى» فى تاريخه أن حساد المعرى كادوا له وأغروا به وزير حلب، فانتدب خمسين فارسًا لقتله، وأنزلهم أبو العلاء فى مجلس له بالمعرة، وطمأن ذويه قائلاً: «إن لى ربًّا يمنعنى، ثم قال كلامًا منه ما لا يفهم، وقال: الضيوف الضيوف. الوزير الوزير. فوقع المجلس على الخمسين فارسًا فماتوا، ووقع الحمام على الوزير بحلب فمات، فمن الناس من زعم أنه قتلهم بدعائه وتهجده، ومنهم من زعم أنه قتلهم بسحره ورصده».

ولكن «عبد القادر بن عبد الرحمن السلوى» صاحب كتاب «الكوكب الثاقب فى أخبار الشعراء وغيرهم من ذوى المناقب» زاد فى روايته لهذه القصة، أن أبا العلاء المعرى طمأن عمه مسلم بن سليمان الذى ذهب إليه منزعجًا من الحملة القادمة، فقال له أبو العلاء: «هون عليك يا عم ولا بأس عليك، فلى سلطان يذب عنى. ثم قام فاغتسل وصلى إلى منتصف الليل، ثم قال لغلامه: أنظر إلى المريخ أين هو ؟ فلما أخبره عن منزله، طلب إليه أن يزنه ويضرب تحته وتدًا، فلما فعل، سمعه المحيطون يقول: «يا قديم الأزل ! يا علة العلل ! يا صانع المخلوقات ! وموجد الموجودات ! أنا فى عزك الذى لا يرام وكنفك الذى لا يضام، الضيوف الضيوف.. الوزير الوزير.. ثم ذكر كلمات لا تفهم، وإذا بهدة عظيمة فسأل عنها فقيل: وقعت الدار على الضيوف الذين كانوا بها فقتلت الخمسين، وعند طلوع الشمس وقعت بطاقة من حلب على جناح طائر ألاّ تزعجوا الشيخ فقد وقع الحمام على الوزير. قال يوسف بن علىّ: فلما شاهدت ذلك دخلت على المعرى فقال: من أين أنت ؟ فقلت: من أرض الهر كار. فقال: زعموا إننى زنديق، ثم قال: اكتب. وأملى على أبياتا من قصيدة أولها:

أستغفر الله فى أمنى وأوجالى : من غفلتى وتوالى سوء أعمالى»

وعلى خلاف عادة الأستاذ العقاد فى عدم بيان المراجع، أورد أن مرجعه فى ذلك كتاب «أبو العلاء المعرى» للمرحوم أحمد تيمور باشا.

وتعقيبًا على ما تقدم، أورد الأستاذ العقاد أن هذه «الحالة النفسية» التى عمت أرجاء العالم الإسلامى فى القرن الرابع الهجرى خاصةً، هى حالة خليقة بأن ينجم فيها عشرات ممن يستهدفون الناس بالأسرار الباطنة، لأن عالم الباطن بغية كل طالب دين، أو دنيا، أو معرفة، أو سحر، أو طالب العلم الأبيض وطالب العلم الأسود.

ويقول داعى الدعاة فى الدولة الفاطمية إن عند أبى العلاء «من حقائق دين الله سرًّا قد أسبل عليه من القضية سترًا»، وهى قالة تبين عن سمة العصر كله من الباطنية التى يفرضها على نفسه العارف بأسرار الدين.

ومن اللافت أن يصدر هذا الكلام من داعى الدعاة فى الدولة الفاطمية، وهو الذى ينتهى إليه كل سر، ويصل إليه التلميذ المترقى ليسمع منه أن الدين لغو وأن القيامة وهم وأن المحرمات مستباحة للعارفين.

فإذا كانت هذه هى رسالة ومنحى داعى الدعاة فما حاجته إذن لمحاسبة أبى العلاء على ما يثار عنه من ظنون فى أمر الحلال والحرام وأمر البعث والحساب ؟ فذلك هو هو ما يُسْمعه هو لتلاميذه.

إن الرضى عن ذلك، أولى به من التعرض والمحاسبة على ما يقتنعه هو نفسه ويروج له!

والخلاصة التى تثبت للأستاذ العقاد أن «الباطنية» الواقعية فى ذلك العصر لا تستغرب، لا من دعاته المخلصين، ولا من أدعيائه المغرضين، فادعاء الأسرار فى تلك البيئة هو الأمر المنتظر المترقب بلا غرابة.

وقد صار المجتمع الاسلامى إلى تلك الحالة فيما يرى فى القرن الرابع الهجرى وما تلاه، وكان لذلك تمهيدات متلاحقة، بعضها من فعل السياسة، وبعضها من فعل الثقافة والعادة المستحدثة.

ومن قبيل التمهيدات السياسية، ما تقدم بيانه من تزعزع حق السلطان العباسى.

ومن قبيل التمهيدات الثقافية، انتشار الفلسفة ونشأة البحوث العقلية فى علوم الدين ومنها علم الكلام.

أنصار السلطان القائم محافظون يبغضون التغيير..

وأنصار البحث والاستطلاع أقرب إلى التجديد والتغيير..

ولم يكن الفارق بين علم النجوم الصحيح وعلم النجوم الزائف قد حسم بعد فى ذلك العصر على وجه يمنع اللبس والاختلاط بين المطلبين.

فإذا كانت «الباطنية الواقعية» سولت للشاعر أبى الطيب المتنبى أن يطلب السلطان بدعوى النبوة أو المهدية، فإنه من الخلط أن يقال إن الباطنية كلها وليدة الدعوة الفاطمية!

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